Ateşkesten saatler sonra Netanyahu'dan Hamas tehdidi: "Silahsızlandırılmazsa saldırılar başlar"

İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesin hemen ardından ulusa seslendi. Netanyahu, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında anlaşma için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Varılan anlaşma neticesinde Gazze bulunan tüm İsrailli esirlerin kendilerine teslim edileceğini ifade eden Netanyahu, Hamas'ın bu anlaşmayı Gazze'ye düzenledikleri saldırıların sonucu oluşan "baskı nedeniyle kabul ettiğini" öne sürdü.

ÖLEN ESİRLERİN GERİ GETİRİLMESİ İÇİN KOLLARI SIVAYACAK

Netanyahu, ölen esirlerin cenazelerini bulup İsrail'e getirilmesi için çalışacaklarını dile getirdi ancak bu konuda atılacak adıma dair herhangi bir detay vermedi.

Hamas'ın silahsızlandırılacağı ve Gazze'nin silahlardan arındırılacağını savunan Netanyahu, "Bu (Hamas'ın silahsızlandırılması) kolay yoldan başarılabilirse harika. Başarılamazsa zor yoldan başarılacaktır." diyerek Hamas'ın silahsızlandırılmaması halinde Gazze'ye yeniden saldırılara başlanacağı tehdidinde bulundu.