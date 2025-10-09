İsrail anlaşmaya rağmen Gazze'yi bombaladı: Çok sayıda ölü var

İsrail ateşkes kararına uymayarak Gazze'de bir binaya saldırdı. Sabra Mahallesi’ndeki bir binaya yapılan saldırıda enkaz altında çok sayıda kişi bulunuyor.

ÇOK SAYIDA SİVİL CAN KAYBI

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri, saldırının ardından enkaz altına çok sayıda kişinin kaldığını duyurdu.

İSRAİL SALDIRIYI İTİRAF ETTİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini vermediği askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırının Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir tarafından onaylandığı belirtildi.

Askeri kaynak, İsrail ordusuna karşı düşmanca faaliyetlerin olduğu bir evin hedef alındığını kaydederek, saldırıyı itiraf etti. İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde ise saldırının, bir suikast girişimi olmadığı öne sürüldü. İsrail ordu radyosu da saldırıda, iki Hamas unsurunun hedef alındığını aktardı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir Hamas hücresinin hedef alındığını ve bu hücrenin İsrail güçlerine doğrudan tehdit oluşturduğunu öne sürdü.