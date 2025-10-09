Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İsrail anlaşmaya rağmen Gazze'yi bombaladı: Çok sayıda ölü var

İsrail, Gazze'de ateşkes kararına rağmen Gazze'ye yine bomba yağdırdı. Bir binaya yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 23:55
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 00:44

kararına uymayarak Gazze'de bir binaya saldırdı. Sabra Mahallesi’ndeki bir binaya yapılan saldırıda enkaz altında çok sayıda kişi bulunuyor.

İsrail anlaşmaya rağmen Gazze'yi bombaladı: Çok sayıda ölü var

ÇOK SAYIDA SİVİL CAN KAYBI

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri, saldırının ardından enkaz altına çok sayıda kişinin kaldığını duyurdu.

İsrail anlaşmaya rağmen Gazze'yi bombaladı: Çok sayıda ölü var

İSRAİL SALDIRIYI İTİRAF ETTİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini vermediği askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırının Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir tarafından onaylandığı belirtildi.

Askeri kaynak, İsrail ordusuna karşı düşmanca faaliyetlerin olduğu bir evin hedef alındığını kaydederek, saldırıyı itiraf etti. İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde ise saldırının, bir suikast girişimi olmadığı öne sürüldü. İsrail ordu radyosu da saldırıda, iki unsurunun hedef alındığını aktardı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda, 'nin kuzeyindeki bir Hamas hücresinin hedef alındığını ve bu hücrenin İsrail güçlerine doğrudan tehdit oluşturduğunu öne sürdü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 4 aşamayı duyurdu: 'Türkiye takipte'
Hamas'ın üst düzey yetkilisi duyurdu: 'Kalıcı ateşkes başladı'
ETİKETLER
#İsrail
#hamas
#gazze şeridi
#ateşkes
#hava saldırısı
#Sabra Mahallesi
#Sivil Kayıplar
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.