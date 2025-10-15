Menü Kapat
16°
 Berrak Arıcan Baş

Yolsuzluk davası görülecekti, Netanyahu yine aynı bahaneyi sundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davasının görüleceği gün hastalandığını öne sürdü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor.

Yolsuzluk davası görülecekti, Netanyahu yine aynı bahaneyi sundu
AA
AA
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 16:37
|
15.10.2025
15.10.2025
saat ikonu 16:37

Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabah Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde davasına ilişkin ifade verirken hastalığından şikayet etti ve bugünkü davanın iptalini istedi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor.

Açıklamada, solunum yolu enfeksiyonunun Netanyahu ve çevresine tehdit oluşturmadığı belirtilerek İsrail Başbakanı'nın doktor tavsiyesi üzerine bugün programlarını iptal ettiği ve evde dinlendiği kaydedildi.

Saat 16.30'da devam etmesi beklenen duruşma mahkemenin talebi kabul etmesi üzerine iptal edildi.

Yolsuzluk davası görülecekti, Netanyahu yine aynı bahaneyi sundu

''HASTAYSA NEDEN SİYASİ ŞOV YAPIYOR?''

Dün 'ın serbest bıraktığı İsrailli esirlerle görüşen Netanyahu'nun, bugün hastalık nedeniyle programlarını iptal etmesi, "sorumsuzluk" şeklinde eleştirilere neden oldu.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, "Eğer hastaysa neden siyasi şov yapmak uğruna esirleri ziyaret etmeye kalktı." şeklinde eleştirildi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda da yine yolsuzluk davası görülecekken Netanyahu 'hasta' olduğunu bildirmişti.

Cenazelerin takasında anlaşmazlık! İsrail bahane sundu Refah Sınır Kapısı açılmadı
Netanyahu savaşın bittiğini ilan etmedi, Hamas'a tehditler savurdu: Kıyamet kopar!
