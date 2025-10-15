Yolsuzluk davası görülecekti, Netanyahu yine aynı bahaneyi sundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabah Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde yolsuzluk davasına ilişkin ifade verirken hastalığından şikayet etti ve bugünkü davanın iptalini istedi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor.

Açıklamada, solunum yolu enfeksiyonunun Netanyahu ve çevresine tehdit oluşturmadığı belirtilerek İsrail Başbakanı'nın doktor tavsiyesi üzerine bugün programlarını iptal ettiği ve evde dinlendiği kaydedildi.

Saat 16.30'da devam etmesi beklenen duruşma mahkemenin talebi kabul etmesi üzerine iptal edildi.

''HASTAYSA NEDEN SİYASİ ŞOV YAPIYOR?''

Dün Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esirlerle görüşen Netanyahu'nun, bugün hastalık nedeniyle programlarını iptal etmesi, "sorumsuzluk" şeklinde eleştirilere neden oldu.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, "Eğer hastaysa neden siyasi şov yapmak uğruna esirleri ziyaret etmeye kalktı." şeklinde eleştirildi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda da yine yolsuzluk davası görülecekken Netanyahu 'hasta' olduğunu bildirmişti.