TEKNOFEST'te Çelik Kubbe rüzgarı! Vatandaşlara ilginç deneyim sunuyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Türk savunma sanayi projelerinin sergilendiği festivalde vatandaşlar ASELSAN’ın projesi Çelik Kubbe’nin deneyimini yaşıyor.

ÇELİK KUBBE'NİN UNSURLARI SERGİLENİYOR

Festival kapsamında teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine kadar birçok etkinlik düzenlenirken, TEKNOFEST İstanbul'da ASELSAN'ın geliştirdiği hava savunma sistemiÇelikKubbe'nin unsurlarından KORKUT, EJDERHA, TURAN ve HİSAR sergileniyor.

Sergilenen unsurların yanı sıraÇelikKubbe'ye özel olarak oluşturulan deneyim alanı da festivalde yerini aldı. Ziyaretçiler deneyim alanı sayesindeÇelikKubbe'nin çalışma prensibini görebiliyor. İleri görüntüleme teknolojileriyle oluşturulan alanda,ÇelikKubbeunsurlarının tehditlere karşı nasıl çalıştığı ziyaretçilere animasyon film teknolojisiyle sunuluyor.

HAYRANLIKLA İZLEDİLER

ÇelikKubbedeneyim alanı ziyaretçilerinden Soner Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deneyim alanında sistemin çeşitli unsurlarını gördüğünü ve hayranlıkla izlediğini belirterek, "Allah, emeği geçenlerden razı olsun, daha da geliştirmeyi nasip etsin." dedi.

ÇelikKubbeile gurur duyduğunu dile getiren Özcan, sistemin Türkiye'nin güvenliği için son derece önemli olduğunu ifade etti. Özcan, TEKNOFEST'e daha önce de katıldığını aktararak, zamanla prototip olan ürünlerin seri üretime girdiğini, bu durumun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerden Salim Koca daÇelikKubbedeneyim alanında sistemin tehdit füzeleri nasıl vurduğunu gördüğünü ve çok beğendiğini dile getirdi.ÇelikKubbe'nin Türkiye için gurur verici olduğunu ifade eden Koca, sistemin ülkenin ciddi bir ihtiyacı olduğunu vurguladı.