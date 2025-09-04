Menü Kapat
28°
 Dilek Ulusan

Yasemin Özilhan'dan boşanma açıklaması geldi! 14 yıllık evlilik bitti

Doktorlar dizisindeki Ela rolüyle popülerlik kazanan Yasemin Özilhan'ın bir süredir İzzet Özilhan ile boşanacağı iddiası magazin gündeminde yer aldı. Açıklama yapan Yasemin Özilhan, "Son günlerde basında yer alan “ihanet” ve “aldatma” içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim" diyerek iddiaları doğruladı.

Yasemin Özilhan'dan boşanma açıklaması geldi! 14 yıllık evlilik bitti
04.09.2025
04.09.2025
04.09.2025

dünyasının sevilen çifti ile İzzet Özilhan'ın boşanacağı iddia edildi. 2011 yılında evlenen çiftin 14 yıllık evlilikleri bitti ve Yasemin Özilhan'dan açıklaması geldi.

YASEMİN ÖZİLHAN İLE İZZET ÖZİLHAN ÇİFTİ BOŞANDI

Yasemin Özilhan yaptığı paylaşımda; "14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. Son günlerde basında yer alan “ihanet” ve “aldatma” içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." dedi.

Yasemin Özilhan'dan boşanma açıklaması geldi! 14 yıllık evlilik bitti

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

22 Ocak 1985 Almanya doğumlu Yasemin Özilhan, Koçum Benim dizisinde Eylül karakteriyle oyunculuğa başladı. Aşk Oyunu dizisinde oynadığı Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizisinde oynadığı Ela Altındağ karakteri ile tanınmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Ergene, 16 Temmuz 2011'de iş insanı İzzet Özilhan'la evlendi.

Yasemin Özilhan'dan boşanma açıklaması geldi! 14 yıllık evlilik bitti

İZZET ÖZİLHAN KİMDİR?

1982 doğumlu İzzet Özilhan, Anadolu Grubu’nun kurucularından olan Tuncay Özilhan’ın oğludur. Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde Hofstra Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans üzerine tamamlayan Özilhan, iş hayatına marka temsilcisi olarak adım attı.

