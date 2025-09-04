Kuzeninin eski eşiyle evlendiği iddia edildi! Kardeniz Kılıç'tan açıklama geldi

İki gün önce İzmir'de Mahir Bektaş ile evlendi. Uzun süredir sevgilisinin kimliğini saklayan Kardeniz Kılıç'ın amcasının eski eşiyle evlendiği iddia edildi. Konu hakkında eleştiri yağmuruna tutulan Kardeniz Kılıç, "Anlaşmazlık sonucu bitmiş bir evliliğin ardından oldukça medeni bir şekilde iletişim devam etmektedir" dedi.

KARDENİZ KILIÇ EŞİ HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Kuzeninin eski eşiyle evlendiği iddialarına cevap veren Kardeniz Kılıç, "Düğün günümüzden beri bir kaç kişinin ortaya attığı asılsız haberlerin çoğalarak artması sonucu, başta eşimin eski eşinin durumdan rahatsız olması sebebiyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Eşimin evliliği 10 yıl önce bitmekle birlikte ilişkimiz yaklaşık 5 yıl önce başlamıştır. Ortada bahsedildiği gibi aldatma, ayırma vs. yoktur. Eşimin eski eşiyle de aramızda bir problem yoktur. Kendisi çıkan bu asılsız haberlerden oldukça rahatsız. Anlaşmazlık sonucu bitmiş bir evliliğin ardından oldukça medeni bir şekilde iletişim devam etmektedir" dedi.

Kimsenin üzülmesini istemediğini belirten Kardeniz Kılıç, "Ben etkileşim almak için yapılan bu haberleri önemsemesem de konuyla ilgili hiçbir problemi olmayan bir kadının bu paylaşımlarla canının sıkılmasını ve günlük hayatının etkilenmesini istemiyorum. Ayrıca, konuyla ilgili çıkan tüm asılsız haber ve hakaretlerle ilgili hukuki süreçler başlatılacaktır" dedi.

Gazeteci Bilal Özcan'ın iddiasına göre Kılıç, amcasının kızının boşandığı eşiyle nikâh masasına oturdu. Aile bireylerinin bu nedenle düğüne katılmadığı da iddialar arasında yer aldı. Bu gelişme sosyal medyada gündem olurken, fenomen ismin hayranları arasında da büyük yankı uyandırdı.

KARDENİZ KILIÇ'IN EŞİ KİM?

9 Ocak 1999 doğumlu olan Kardeniz Kılıç, katıldığı Survivor yarışmasının ardından fenomen olarak hayatına devam etti. Geçtiğimiz gün İzmir2de evlenen Kardeniz Kılıç'ın eşinin ise Mahir Bektaş olduğu öğrenildi.