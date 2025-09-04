Güzide Duran, Fikret Orman eleştirilerine kulağını tıkadı: Umurumda değil

İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan Güzide Duran, birkaç aydır, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerce eğlence mekanında görüntülenen çifttin samimi hallerine eleştiri yağdı. Konu hakkında konuşan Güzide Duran, "Umurumda değil" dedi.

GÜZİDE DURAN: UMURUMDA DEĞİL

Zaten bunu sosyal medyamdan da paylaşıyorum. Maalesef istiyorum ama karşı taraf biraz zorluyor. Çıkan fotoğraf çok tartışıldı neler söylemek istersiniz? Sorusuna ise, “Umurumda değil, kimin ne düşündüğü” diyerek evinin yolunu tuttu.

GÜZİDE DURAN ESKİ EŞİNE SİTEM ETTİ: BOŞANAMIYORUM

"Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte, adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum" dedi.

GÜZİDE DURAN KAÇ YAŞINDA?

4 Ağustos 1980 Mersin doğumlu Güzide Duran, 1996 Best Model of Turkey birincisi olarak popülerlik kazandı. Güzide Duran 13 Nisan 2008 tarihinde iş insanı Adnan Aksoy ile evlendi. Selin adında bir kızı ve Emir adında bir oğlu bulunan Güzide Duran, 2008 yılında bırakmış olduğu mesleğine 2025 yılında geri dönmüştür.