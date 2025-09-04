Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
28°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Boşanmanın eşiğinden dönen Hakan Baş ve Bensu Soral'dan çocuk açıklaması

Oyuncu Bensu Soral ve iş insanı Hakan Baş çifti uzun bir aranın ardından kameralara yakalandı. Geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönen çift, çocuk sorularına ise kaçamak cevap verdi.

Boşanmanın eşiğinden dönen Hakan Baş ve Bensu Soral'dan çocuk açıklaması
GİRİŞ:
04.09.2025
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 11:16

Vicdan, Boynu Bükükler, Tatlı küçük Yalancılar, İçerde ve Tuzak gibi yapımlarda rol alan Bensu Soral, yeni projesi öncesi ailesiyle vakit geçiriyor. Eşi Hakan Baş ile yemek çıkışı görüntülenen Bensu Soral, sorusuna kaçamak cevap verdi.

BENSU SORAL'DAN ÇOCUK SORUSUNA CEVAP

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bensu Soral, yaz tatilinden ve planlarından bahsetti. Bu yaz çok tatile çıkamadığını belirten Soral; "Benim set öncesi bir tatilim daha olacak. O yüzden heyecanlıyız. 'ya gideceğiz ama kısa bir olacak. Çok da tatil yapamadık ama bu sene de..." dedi.

Boşanmanın eşiğinden dönen Hakan Baş ve Bensu Soral'dan çocuk açıklaması

Ablası Hande Soral'ın oğlu Ali ile geçirdiği eğlenceli zamanları sosyal medyadan paylaşan Bensu Soral, sık sık annelik sorularıyla karşı karşıya kalıyor. Dün akşam eşi Hakan Baş ile görüntülenen Bensu Soral, gazetecilerin 'çocuk' sorusuna "İnşallah" demekle yetindi.

Boşanmanın eşiğinden dönen Hakan Baş ve Bensu Soral'dan çocuk açıklaması

BENSU SORAL KAÇ YAŞINDA?

23 Mart 1991 doğumlu Bensu Soral, ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başladı. İlk defa, Yol Ayrımı dizisi ile oyunculuğa başladı. 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakteriyle popüler olan Bensu Soral, ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer aldı.

Boşanmanın eşiğinden dönen Hakan Baş ve Bensu Soral'dan çocuk açıklaması
ETİKETLER
#çocuk
#antalya
#tatil
#Bensu Soral
#Hakan Baş
#Tatlı Küçük Yalancılar
#Magazin
