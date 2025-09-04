Pelin Akil, Anıl Altan ile boşanmasının ardından ilk kez konuştu! Sözleri hayranları şaşkına çevirdi

Pelin Akil ile Anıl Altan çifti 2016 yılında evlendi ve çiftin ikiz çocukları Alin ve Lina'yı ise 2019 yılında kucaklarına aldı. Zaman zaman boşanma haberleri çıkan çift geçtiğimiz hafta resmi olarak boşandı. Ayrılık sonrası ilk kez konulan Pelin Akil, hayranlarını şaşırttı.

PELİN AKİL, BOŞANMA SONRASI İLK KEZ KONUŞTU

İki kızının babası Anıl Altan'dan geçtiğimiz gün boşanan Pelin Akil, "Özel hayatımdaki değişim büyük bir dönüşüm getirdi. Artık kendimi keşfetmeye, bugüne kadar ertelediğim ya da yapmak isteyip fırsat bulamadığım şeyleri hayatıma katmaya çalışıyorum" dedi.

PELİN AKİL, ANIL ALTAN İLE BOŞANMA SONRASI "HAYATIMDA DEĞİŞİM DÖNÜŞÜM GETİRDİ" DEDİ

Boşandıktan sonra ertelediği her şeyi daha ön plana koyduğunu belirten Pelin Akil, "Hayatıma müziği daha çok katmak istiyorum. Hatta sürpriz bir şarkı üzerinde çalışıyorum, onu da yakın zamanda hayata geçireceğim. Kısacası hem annelik hem müzik hem de kişisel yolculuğumun yeni bir dönemindeyim" diyen Pelin Akil'in sözleri hayranlarını şaşırttı.

PELİN AKİL BOŞANMA İDDİALARINI BÖYLE DOĞRULAMIŞTI

Pelin Akil, hakkında çıkan haberlerle ilgili geçtiğimiz aylarda sessizliğini bozdu ve, "Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Ancak çocuklarımız var, o yüzden hayatımız boyunca hep bir bağımız olacak. Biz hâlâ birbirimizi seviyoruz ama bu başka bir anlam taşımamalı” dedi.