Arzu Sabancı sessiz ama etkili göndermesini de yaptı! Hande Erçel hayranları atağa geçti

Hakan Sabancı ve Hande Erçel ayrılığı sonrası Arzu Sabancı imalı paylaşımıyla dikkat çekti. Bir süredir sessiz kalan Arzu Sabancı, tatil kareleriyle "Keyfim yerinde" dedi. Hande Erçel hayranları ise Arzu Sabancı'yı yorum yağmuruna tuttu.

ARZU SABANCI'DAN 'KEYFİM YERİNDE' PAYLAŞIMI

Son günlerin en çok konuşulan magazin olaylarından biri olan Hande Erçel-Hakan Sabancı ayrılığının yankıları devam ederken, anne Arzu Sabancı’dan paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Arzu Sabancı, genç çiftin daha önce tatile gittikleri Yunanistan’daki otelden “keyif pozu” paylaştı.

Hande Erçel ile oğlu Hakan Sabancı'nın evlenmesine karşı olan Arzu Sabancı, ayrılığın ardından sosyal medyada “Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır” şeklinde bir paylaşım yaptı. Paylaşımı tepki toplayan Arzu Sabancı, bir süre sessiz kaldı ve dün yaptığı paylaşımla bugün tekrar gündem oldu.

HANDE ERÇEL İLE HAKAN SABANCI'NIN KALDIĞI OTELE GİTTİ

Arzu Sabancı’nın yeni paylaşımı da sosyal medya kullanıcıları tarafından manidar bulundu. Arzu Sabancı, geçtiğimiz yıl Hande Erçel’le Hakan Sabancı’nın birlikte tatil yaptığı Yunanistan’daki otele gitti ve keyif yaptığı anlatı paylaştı.

HANDE ERÇEL VE HAKAN SABANCI AYRILIĞINI İHANET Mİ BİTİRDİ?

Hakan Sabancı, Hande Erçel ayrılığı sonrası aldatma iddialarını yalanlamış ve ayrılık hakkında daha fazla bilgi vermekten kaçınmıştı. Geçtiğimiz hafta Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'i Çinli model Jocelyn Chew ile aldattığı iddia edildi. İlk açıklama ise Jocelyn Chew'den geldi.

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ayrılmasına neden olarak gösterilen Jocelyn Chew, söz konusu iddiaları yalanlayarak, "Bu iddia, gerçeklerden çok uzak. Lütfen beni bu hikâyeyle taciz etmeyi bırakın. Yoktan bir olay çıkarmaya çalışıyorsunuz. Benim hiçbir ilgim yok." dedi.