Kıvanç Tatlıtuğ, işten çıkarılan dublörü Mehmet Tan hakkında konuştu!

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisindeki yangın sahnesinin kamera arkası yayınlandı. Kamera arkasını ise Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan paylaştı. Sosyal medyada yangın sahnesinde Kıvanç Tatlıtuğ'un geride durup dublörünün bütün sahnede yer almasına eleştiri yağmıştı. Olayın ardından Mehmet Tan işten çıkarıldığını belirterek video yayınladı.

KIVANÇ TATLITUĞ DUBLÖRÜ MEHMET TAN OLAYI HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Kıvanç Tatlıtuğ yaşanan olayla ilgili paylaşım yaparak, "Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz." sözleriyle uzun bir yazı paylaştı.

Mehmet Tan'ın işten çıkarılmasıyla hiçbir ilgisi olmadığını belirten Kıvanç Tatlıtuğ, "Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık. Geçtiğimiz günlerde kendisinin ve diğer dublör arkadaşlarının yer aldığı bir sahneyi sosyal medyada paylaşmış. Çalıştığı dublörlük şirketi ile arasındaki hukuki ilişkiyi bilmeden bu mesajı yazıyorum, bu nedenle o konuya dair yorum yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söylemek isterim ki hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili sürecin de temennim budur. Kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımızla gelecek dizi ve reklam setlerinde yine beraber çalışmayı dilerim. Sevgilerimle" dedi.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Tan, "Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi." dedi.