Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kıvanç Tatlıtuğ, işten çıkarılan dublörü Mehmet Tan hakkında konuştu!

Dün Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisindeki bazı sahnelerinde dublörlük yapan Mehmet Tan, kamera arkasından görüntüler paylaşmıştı. Mehmet Tan, bugün yayınladığı videoda ise işten çıkarıldığını duyurdu. Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Kıvanç Tatlıtuğ'dan ise ilk açıklama geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 17:39

'un dizisindeki yangın sahnesinin kamera arkası yayınlandı. Kamera arkasını ise Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan paylaştı. Sosyal medyada yangın sahnesinde Kıvanç Tatlıtuğ'un geride durup dublörünün bütün sahnede yer almasına eleştiri yağmıştı. Olayın ardından Mehmet Tan işten çıkarıldığını belirterek video yayınladı.

KIVANÇ TATLITUĞ DUBLÖRÜ MEHMET TAN OLAYI HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Kıvanç Tatlıtuğ yaşanan olayla ilgili paylaşım yaparak, "Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz." sözleriyle uzun bir yazı paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ, işten çıkarılan dublörü Mehmet Tan hakkında konuştu!

Mehmet Tan'ın işten çıkarılmasıyla hiçbir ilgisi olmadığını belirten Kıvanç Tatlıtuğ, "Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık. Geçtiğimiz günlerde kendisinin ve diğer dublör arkadaşlarının yer aldığı bir sahneyi sosyal medyada paylaşmış. Çalıştığı dublörlük şirketi ile arasındaki hukuki ilişkiyi bilmeden bu mesajı yazıyorum, bu nedenle o konuya dair yorum yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söylemek isterim ki hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili sürecin de temennim budur. Kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımızla gelecek dizi ve reklam setlerinde yine beraber çalışmayı dilerim. Sevgilerimle" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ, işten çıkarılan dublörü Mehmet Tan hakkında konuştu!

Geçtiğimiz gün hesabından açıklama yapan Mehmet Tan, "Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi." dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ, işten çıkarılan dublörü Mehmet Tan hakkında konuştu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin eski eşiyle evlendiği ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Canlı yayında bayılan Burcu Binici, sunucu Melis Karagöz'e yapılan eleştiriler hakkında konuştu
ETİKETLER
#sosyal medya
#aile
#kıvanç tatlıtuğ
#Yangın Sahnesi
#Dublör
#Mehmet Tan
#Set Emekçileri
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.