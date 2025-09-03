Menü Kapat
32°
Editor
 | Dilek Ulusan

Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin eski eşiyle evlendiği ortaya çıktı

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Kardeniz Kılıç, bugün evlendi. Kardeniz Kılıç'ın uzun süredir ismini sakladığı ve evlendiği gün açıkladığı kişi, kuzenin eski eşi olduğu iddia edildi.

Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin eski eşiyle evlendiği ortaya çıktı
03.09.2025
03.09.2025
Dün akşam İzmir'de evlenen Survivor yarışmacısı ve fenomeni Kardeniz Kılıç'ın eşinin kimliği belli oldu. Kılıç'ın, amcasının kızının boşandığı eşiyle evlendiği iddia edildi. Aile bireylerinin bu nedenle düğüne katılmadığı da iddialar arasında yer aldı.

KARDENİZ KILIÇ'IN EŞİ, KUZENİN ESKİ EŞİ ÇIKTI

Gazeteci Bilal Özcan'ın iddiasına göre; Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Kardeniz Kılıç, geçtiğimiz şubat ayında Hollanda'da teklifi aldı.

Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin eski eşiyle evlendiği ortaya çıktı

Fotoğraflarda eşinin yüzünü gizleyerek paylaşım yapan Kardeniz Kılıç'ın düğünü de sosyal medyayı salladı. Ünlü fenomen, uzun süredir yüzünü gizlediği eşinin ise Mahir Bektaş olduğu ortaya çıktı.

Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin eski eşiyle evlendiği ortaya çıktı

KARDENİZ KILIÇ'A TEPKİ YAĞDI

Gazeteci Bilal Özcan'ın iddiasına göre Kılıç, amcasının kızının boşandığı eşiyle nikâh masasına oturdu. Aile bireylerinin bu nedenle düğüne katılmadığı da iddialar arasında yer aldı. Bu gelişme sosyal medyada gündem olurken, fenomen ismin hayranları arasında da büyük yankı uyandırdı.

Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin eski eşiyle evlendiği ortaya çıktı

KARDENİZ KILIÇ KİMDİR, EŞİ KİM?

Survivor yarışmasına katılan Kardeniz Kılıç, 9 Ocak 1999 doğumludur. Aslen İzmirli olan Kardeniz Kılıç, yarışmadan sonra influencerlık ve modellik yapmaya başladı. Sosyal medyada özellikle Instagram’da aktif bir şekilde içerik üreten Kılıç, markalarla iş birlikleri ve moda projelerinde de yer alıyor. Kardeniz Kılıç dün Mahir Bektaş ile İzmir'de evlendi. İddialara göre; Kardeniz Kılıç'ın eşinin kuzenin boşandığı eşi olduğu öne sürüldü.

Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin eski eşiyle evlendiği ortaya çıktı
#sosyal medya
#tartışma
#evlilik
#Survivor 2024
#Kardeniz Kılıç
#Influencer
#Magazin
