Canlı yayında bayılan Burcu Binici, sunucu Melis Karagöz'e yapılan eleştiriler hakkında konuştu

Dürüye'nin Güğümleri, Yalan Dolan, Aşk Zamanı ve Bir Bulut Olsam gibi yapımlarda rol alan 39 yaşındaki Burcu Binici, katıldığı programda bayılarak izleyicileri endişelendirdi. Kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Burcu Binici, programın sunucusuna gelen eleştiriler hakkında da konuştu.

BURCU BİNİCİ, BAYILMA ANINDA SUNUCUNUN TAVIRLARINI ELEŞTİRENLERE CEVAP VERDİ

Burcu Binici son yaptığı paylaşımda, programın sunucusu Melis Hazal Karagöz'e gelen eleştiriler hakkında; "Melis'e çok yüklenilmiş. Birincisi beni tutma ihtimali sıfır. Aramızda çok ciddi bir mesafe vardı. İkincisi ben o sırada reaksiyon alırken yani kalbim teklerken 2 dakika öncesinde kekelemeye başlarken, herkes heyecanlı diye düşünüyor. O anı hatırlamıyorum ama gözümü açtığımda şu vardı; Doktor, ambulans, hemen müdahale ve ekip arkadaşlarının canla başla telaşını görüm ve çok korktular. Melis dün geceden beri uyumadı. Sürekli bana "İyi misin?" diyerek mesaj atıyor" diyerek olay anını anlattı.

Burcu Binici son sağlık durumuyla ilgili ise, "Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şuan durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin" dedi.

BURCU BİNİCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

6 Temmuz 1986 doğumlu Burcu Binici, 2007 yılında tanıştığı Meral Okay'ın teklifi ile “Bir Bulut Olsam” Dizisi'nde Gülengül rolünü oynayarak ilk dizi filminde oynamış oldu.