Kayahan'ın kızı Beste Açar ile eski eşi İpek Açar birbirine girdi! Ezel dizisi Eyşan karakteriyle gönderme yaptı

İpek Açar, Kayahan'ın ölümünün ardından müzisyen Alper Kömürcü ile evlendi ve çiftin oğulları 2 yıl önce dünyaya geldi. Beste Açar, İpek Açar'ın eşiyle birlikte Kayahan'ı anma gecesi düzenlemesine ise tepki gösterdi. İpek Açar hukuki yollara başvurduğunu belirtirken, Beste Açar son paylaşımında Ezel dizisindeki Eyşan karakteriyle üvey annesini suçladı.

BESTE AÇAR ÜVEY ANNESİ İPEK AÇAR'A ÖFKE KUSTU

Beste Açar "Yeni kocasıyla eski kocasını anıp hasılatı sayarken aklına bunu söylemek gelmiş. Eyşan bir dizi karakteri değil gerçekmiş." diyerek eski üvey annesine adeta öfke kustu.

Merhum sanatçı Kayahan'ın vefat etmeden önceki eşi İpek Açar Kömürcü ile müzisyenin kızı Beste Açar arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Beste Açar; "Artık, adalet önünde hesaplaşma zamanı" dedi

Beste Açar geçtiğimiz ay yayınladığı videoda; "Çok fazla haber yapılıyor günlerdir. Artık bu konuya bir son vermek istiyorum. Babamın şarkılarını herkes her yerde söylesin. Tek istediğim bu. İpek'i tanıdığımda 17 yaşındaydı ve ömrümün neredeyse çoğu onunla geçti. Benim gönlümün el vermediği ve yaşasaydı babamın da izin vermeyeceği şey yeni eşiyle eski eşini anma konserleri yapıyor olmaları. Babamın ölümünün ardından 'Anma konserleri' adı altında 'Kayahan şarkıları' söylenirken orkestra şefi şimdiki eşi olmamalı. Diğer sahne işlerinde eşler birbiriyle tabii ki olabilir bu çok doğal. Evlilik destek ve birliktir. Onlar da böyle zaten… 'Kayahan konserlerinde' İpek başka bir orkestra şefiyle çalışırsa babam da ben de huzurlu olacağız. Sahnede çizilen resim bana kendimi iyi hissettirmiyor. İpek, ben ve herkes daha çok babamın şarkılarını söylesin. Söylemezsek babam o zaman ölür" demişti.

İPEK AÇAR KİMDİR, EŞİ KİM?

7 Şubat 1976 doğumlu İpek Açar, 1995 yılından itibaren Kayahan albümlerinin tamamında yardımcı prodüktörlük ve vokalistlik yaptı. 1999 yılında vokalistliğini yaptığı Kayahan ile evlendi. İpek Açar, Kayahan'ın ölümünden 4 yıl sonra müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına oturdu ve çiftin 2 yıl sonra oğulları Ömer dünyaya geldi.

BESTE AÇAR KAÇ YAŞINDA?

15 Mayıs 1974 doğumlu Beste Açar, Kayahan'ın en büyük kızıdır. Babası gibi şarkılık yapan Beste Açar aynı zamanda televizyonda spiker olarak da görev aldı.