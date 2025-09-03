Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef ve eşinden 28,5 milyon TL'lik vurgun

Katıldığı yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef ve eşi iddiaya göre; "hazine arazisini ucuza kiralayacağız" diyerek 4 kişiyi toplamda 28.5 milyon lira dolandırdı. Şikayetler üzerine Reyhan S. adli kontrol ile serbest kalırken dini nikahlı eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef ve eşinden 28,5 milyon TL'lik vurgun
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 15:00

İstanbul'da katıldığı bir yemek programıyla adını duyuran Reyhan Şef ve dini nikahlı eşi, iddiaya göre "hazine arazisini ucuza kiralayacağız" diyerek 4 kişiden 28.5 milyon lira aldı. Mağdurlar, paraları aldıktan sonra ortalıktan kaybolan Reyhan S. ve eşinden şikayet oldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Reyhan S. adli kontrol ile serbest kalırken dini nikahlı eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi

YEMEK PROGRAMIYLA POPÜLER OLDU, DOLANDIRICILIKTAN GÖZALTINA ALINDI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre katıldığı bir yemek programıyla tanınan ve Reyhan Şef olarak anılan Reyhan S. İstanbul’da açtığı restorana gelen kişilerle arkadaşlık kurup samimi oldu.

İddiaya göre bu kişilere, eşinin avukat olduğunu ve silah taşıma ruhsatı işlemlerinden, orman vasfını yitirmiş hazineye ait arazilerin kiralamasına kadar her türlü işi ucuza ve kolayca yapabildiğini söyledi.

Yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef ve eşinden 28,5 milyon TL'lik vurgun

28,5 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK İDDİASI

Reyhan Şef ve eşi M.S.S. ile tanışan 4 kişi, arazi kiralama vaadiyle toplamda 28 milyon 500 bin lira para verdi. M.S.S. söylediği hiçbir şeyi yapmayınca mağdurlar soluğu savcılıkta aldı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri Reyhan Şef ve eşi M.S.S.’yi Çekmeköy’de gözaltına aldı.

Yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef ve eşinden 28,5 milyon TL'lik vurgun

Gözaltına alınan çiftin elde ettikleri paranın 12 milyonluk kısmıyla kendilerine lüks araç aldıkları öne sürüldü.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan karı koca adliyeye sevk edildi. Reyhan S. adli kontrol kararı ile serbest kalırken eşi M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkan Şoray'dan bir ilk! Yıllar sonra aldatılma itirafı geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sıla Türkoğlu'ndan düğün tarihi açıklaması! Ata Ayyıldız ile ne zaman evlenecek?
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#tutuklama
#yolsuzluk
#çete
#Reyhan Şef
#Sahte Arabuluculuk
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.