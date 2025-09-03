Yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef ve eşinden 28,5 milyon TL'lik vurgun

İstanbul'da katıldığı bir yemek programıyla adını duyuran Reyhan Şef ve dini nikahlı eşi, iddiaya göre "hazine arazisini ucuza kiralayacağız" diyerek 4 kişiden 28.5 milyon lira aldı. Mağdurlar, paraları aldıktan sonra ortalıktan kaybolan Reyhan S. ve eşinden şikayet oldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Reyhan S. adli kontrol ile serbest kalırken dini nikahlı eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi

YEMEK PROGRAMIYLA POPÜLER OLDU, DOLANDIRICILIKTAN GÖZALTINA ALINDI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre katıldığı bir yemek programıyla tanınan ve Reyhan Şef olarak anılan Reyhan S. İstanbul’da açtığı restorana gelen kişilerle arkadaşlık kurup samimi oldu.

İddiaya göre bu kişilere, eşinin avukat olduğunu ve silah taşıma ruhsatı işlemlerinden, orman vasfını yitirmiş hazineye ait arazilerin kiralamasına kadar her türlü işi ucuza ve kolayca yapabildiğini söyledi.

28,5 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK İDDİASI

Reyhan Şef ve eşi M.S.S. ile tanışan 4 kişi, arazi kiralama vaadiyle toplamda 28 milyon 500 bin lira para verdi. M.S.S. söylediği hiçbir şeyi yapmayınca mağdurlar soluğu savcılıkta aldı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Reyhan Şef ve eşi M.S.S.’yi Çekmeköy’de gözaltına aldı.

Gözaltına alınan çiftin elde ettikleri paranın 12 milyonluk kısmıyla kendilerine lüks araç aldıkları öne sürüldü.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan karı koca adliyeye sevk edildi. Reyhan S. adli kontrol kararı ile serbest kalırken eşi M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.