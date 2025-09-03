Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Sıla Türkoğlu'ndan düğün tarihi açıklaması! Ata Ayyıldız ile ne zaman evlenecek?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle popüler olan Sıla Türkoğlu, yüzü olduğu markanın tanıtım gecesinde soruları cevapladı. Ata Ayyıldız'dan evlenme teklifi alan Sıla Türkoğlu, düğün tarihi hakkında bilgi verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sıla Türkoğlu'ndan düğün tarihi açıklaması! Ata Ayyıldız ile ne zaman evlenecek?
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 11:44

Ağlama Anne dizisiyle ekran hayatına başlayan , Daha sonra Yemin ve Emanet dizilerinde rol alarak adını geniş kitlelere duyurdu. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Sıla Türkoğlu sevgilisi 'dan aldığı evlilik teklifiyle de yaza damgasını vurdu.

SILA TÜRKOĞLU İLE ATA AYYILDIZ NE ZAMAN EVLENİYOR?

Kızılcık Şerbeti ile ekrana dönmeye hazırlanan Sıla Türkoğlu, evlilik teklifiyle ilgili; "O an neler hissettiniz?" sorusuna is "Çok garip bir duygu... Güzel bir şeyi sevdiklerimizle paylaşabilmek çok kıymetli. Bu yüzden ikimiz de çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Ne diyeceğimi bilemiyorum, böyle şeyler karşısında çok utanıyorum" sözleriyle heyecanını paylaştı.

Sıla Türkoğlu'ndan düğün tarihi açıklaması! Ata Ayyıldız ile ne zaman evlenecek?

Düğün tarihi hakkında kesin bir bilgi vermeyen Sıla Türkoğlu; "Hiçbir şeyi planlamıyoruz. Hayat bize ne getirirse, ne zaman getirirse... Bizim için en önemlisi hayırlı zamanda olsun" ifadelerini kullandı.

Sıla Türkoğlu'ndan düğün tarihi açıklaması! Ata Ayyıldız ile ne zaman evlenecek?

ATA AYYILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Dijital pazarlama ve girişimcilik dünyasında tanınan Ata Ayyıldız, kurduğu influencer marketing ajansıyla da ünlü isimlerle birebir çalışıyor. Ata Ayyıldız, Türkiye'de birçok ünlü isimle sosyal medya kampanyaları ve dijital projeler yürütmektedir.

Sıla Türkoğlu'ndan düğün tarihi açıklaması! Ata Ayyıldız ile ne zaman evlenecek?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan canlı yayında yaş farkına böyle cevap verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın boşanma tarihleri belli oldu
ETİKETLER
#Magazin
#sıla türkoğlu
#evlilik teklifi
#Ünlüler
#Türk Dizileri
#Ata Ayyıldız
#Kızılcık Şerbeti
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.