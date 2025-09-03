Sıla Türkoğlu'ndan düğün tarihi açıklaması! Ata Ayyıldız ile ne zaman evlenecek?

Ağlama Anne dizisiyle ekran hayatına başlayan Sıla Türkoğlu, Daha sonra Yemin ve Emanet dizilerinde rol alarak adını geniş kitlelere duyurdu. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız'dan aldığı evlilik teklifiyle de yaza damgasını vurdu.

SILA TÜRKOĞLU İLE ATA AYYILDIZ NE ZAMAN EVLENİYOR?

Kızılcık Şerbeti ile ekrana dönmeye hazırlanan Sıla Türkoğlu, evlilik teklifiyle ilgili; "O an neler hissettiniz?" sorusuna is "Çok garip bir duygu... Güzel bir şeyi sevdiklerimizle paylaşabilmek çok kıymetli. Bu yüzden ikimiz de çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Ne diyeceğimi bilemiyorum, böyle şeyler karşısında çok utanıyorum" sözleriyle heyecanını paylaştı.

Düğün tarihi hakkında kesin bir bilgi vermeyen Sıla Türkoğlu; "Hiçbir şeyi planlamıyoruz. Hayat bize ne getirirse, ne zaman getirirse... Bizim için en önemlisi hayırlı zamanda olsun" ifadelerini kullandı.

ATA AYYILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Dijital pazarlama ve girişimcilik dünyasında tanınan Ata Ayyıldız, kurduğu influencer marketing ajansıyla da ünlü isimlerle birebir çalışıyor. Ata Ayyıldız, Türkiye'de birçok ünlü isimle sosyal medya kampanyaları ve dijital projeler yürütmektedir.