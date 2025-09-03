Menü Kapat
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan canlı yayında yaş farkına böyle cevap verdi

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan geçtiğimiz günlerde ailelerin katıldığı sade bir törenle evlendi. Çiftin arasındaki 40 yaş fark sürekli gündemde yer alırken balayına giden Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ilk kez eleştiriler hakkında konuştu.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan canlı yayında yaş farkına böyle cevap verdi
03.09.2025
03.09.2025
Ünlü şovmen , bir süredir birlikte olduğu 'la geçtiğimiz günlerde evlendi. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan gündem olan aralarındaki yaş farkına ise açtıkları canlı yayınla cevap verdi.

MEHMET ALİ ERBİL İLE GÜLSEREN YAŞ FARKINA BÖYLE CEVAP VERDİ

İki gün önce evlenen Mehmet Ali Erbil düğünün ertesi sabahı ise sosyal medya hesabından açtı. Ünlü şovmen yaptığı canlı yayında takipçilerinin gönderdiği hediyeleri ise 'takı niyetine' diyerek topladı.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan canlı yayında yaş farkına böyle cevap verdi

Mehmet Ali Erbil'in bu hareketini bazı kullanıcılar komik bulurken bazıları ise 'ciddiyetsizlik' olarak nitelendirdi.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan canlı yayında yaş farkına böyle cevap verdi

Her gün eşi Gülseren Ceylan ile beraber canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil, bugün bir kez daha canlı yayın açtı. Mehmet Ali Erbil, kendisine sürekli sorulan yaş farkına da cevap vererek, "Aramızdaki yaş farkı 40 alt tarafı! Rakamların önemi var mı arkadaşlar... Sadece rakam! " ifadelerini kullandı.

GÜLSEREN CEYLAN KAÇ YAŞINDA?

1 Eylül 1998 doğumlu Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile evlenerek adını duyurdu. Uzun yıllar Almanya'da yaşayan Gülseren Ceylan, yaklaşık 3 yıl önce Türkiye'ye döndü.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan canlı yayında yaş farkına böyle cevap verdi

MEHMET ALİ ERBİL KAÇ YAŞINDA?

8 Şubat 1957 doğumlu Mehmet Ali Erbil, 30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5'ten fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır. Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile beraber toplamda 5 kere evlenmiş oldu.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan canlı yayında yaş farkına böyle cevap verdi
