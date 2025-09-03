Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın boşanma tarihleri belli oldu

Sosyetenin tanınmış ismi İzzet Özilhan ile bir dönem oyunculuk yapan Yasemin Özilhan, 2011 yılında evlendi ve çiftin iki kızı dünyaya geldi. Haklarında sık sık boşanma haberleri çıkan çiftin geçtiğimiz günlerde tekrar boşanmaya karar verdikleri iddia edildi.

YSEMİN ÖZİLHAN İLE İZZET ÖZİLHAN BOŞANIYOR

Ece Erken, Gel Konuşalım programında Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın boşanmaya karar verdiğini paylaştı. Nur Tuğba'ya ortak arkadaşlarından bilgi geldiğini belirten Ece Erken, Yasemin Özilhan ile sık sık mesajlaştığını ne sorsa hemen cevap verdiğini ancak eski eşinin iş dolayısıyla İzzet Özilhan'a ulaşmak istediğini söylediğinde hiç bir cevap alamadığını belirtti.

ÖZİLHAN ÇİFTİNİN BOŞANMA TARİHİ DE BELLİ OLDU

Boşanma haberleriyle gündeme gelen Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Gel Konuşalım programının iddiasına göre, çifte yakın kaynaklar ayrılık haberini doğruladı ikilinin bu hafta boşanacağını iddia etti.

YASEMİN ÖZİLHAN KAÇ YAŞINDA?

22 Ocak 1985 Almanya doğumlu Yasemin Özilhan, Koçum Benim dizisinde Eylül karakteriyle oyunculuğa başladı. Aşk Oyunu dizisinde oynadığı Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizisinde oynadığı Ela Altındağ karakteri ile tanınmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Ergene, 16 Temmuz 2011'de iş insanı İzzet Özilhan'la evlendi.