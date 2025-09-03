Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Hakan Sabancı 'aldatma yok' dedi, iddialar sosyal medyayı karıştırdı! Jocelyn Chew ilk kez konuştu

Hakan Sabancı, Hande Erçel ayrılığı sonrası aldatma iddialarını yalanlamış ve ayrılık hakkında daha fazla bilgi vermekten kaçınmıştı. Geçtiğimiz hafta Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'i Çinli model Jocelyn Chew ile aldattığı iddia edildi. İlk açıklama ise Jocelyn Chew'den geldi.

03.09.2025
03.09.2025
ile 3 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz hafta bitirmiş ve birlikte olan tüm fotoğrafları kaldırmıştı. Ayrılığın nedeni olarak birçok iddialar ortaya atılırken, Hakan Sabancı aldatma iddialarını ise yalanladı. Ancak geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'i Çinli model Jocelyn Chew, ile aldattığı iddia edildi.

HAKAN SABANCI İLE JOCELYN CHEW İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığı geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı oldu. İki ünlü ismin neden ayrıldığı merak konusu olurken, Ece Erken, Hakan Sabancı'ya ulaştı. Hande Erçel ile ilgili konuşan Hakan Sabancı, " hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

HANDE ERÇEL'İN HAYRANLARI RAHAT BIRAKMADI, JOCELYN CHEW'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Hakan Sabancı'nın aldatma iddialarını yalanlamasına rağmen geçtiğimiz hafta Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'i Çinli model Jocelyn Chew ile aldattığı iddia edildi.

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ayrılmasına neden olarak gösterilen Jocelyn Chew, söz konusu iddiaları yalanlayarak, "Bu iddia, gerçeklerden çok uzak. Lütfen beni bu hikâyeyle taciz etmeyi bırakın. Yoktan bir olay çıkarmaya çalışıyorsunuz. Benim hiçbir ilgim yok." dedi.

