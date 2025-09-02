Gece gece magazin dünyası karıştı! İspanyol Model Elizabeth Mas, Aslışah Alkoçlar ve Tuba Ünsal'ı yerden yere vurdu

İspanyol model ve tasarımcı Elisabeth Mas, iş insanı Caner Karaloğlu ile 2017 yılında evlendi. Çiftin kızları dünyaya geldikten sonra ise evlilikleri uzun sürmedi. Zorlu boşanma süreci geçiren çiftten Elisabeth Mas, yıllar sonra süreçle ilgili Aslışah Alkıçlar ve Tuba Ünsal'ı suçladı.

"ASLIŞAH ALKOÇLAR'IN BOŞANMASINI İSTİYORUM"

Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yapan Elizabeth Mas, bir dönem yakın arkadaş olduğu Aslışah alkoçlar ile karesini paylaşarak, “Uzun zaman geçti ama hâlâ unutmam. Hayatımın en zor döneminde, boşanma sürecinde yabancı bir ülkede çocuğumla ayakta kalmaya çalışırken bana saldırdı. Mahkemede hakkımda yalan ifadeler verip kızımın velayetini kaybetmem için uğraştı. Üstelik nasıl bir anne olduğumu gayet iyi biliyordu. Sırf canımı acıtmak için en zayıf anıma denk getirdi. Şimdi kendisi anne oldu ya, belki anlar; bir kadının en kırılgan anında çocuğunu elinden almaya kalkışmazsın. Ben hâlâ karmanın geri dönüşünü bekliyorum. Aslında çoktan başladı bile; İstanbul’da kara listeye alındı, dost bildikleri de gerçek yüzünü gördü. Şimdi sadece evliliğinin bitmesini bekliyorum, çünkü er ya da geç olacak. O gün geldiğinde herkes izleyecek. Benim yaşadıklarımı o da tadacak umarım.” diyerek takipçilerini şaşırttı.

"TUBA ÜNSAL TAM BİR HAMAMBÖCEĞİ"

Tuba Ünsal hakkında çok sert sözler sarf eden Elizabeth Mas, “Başka bir ‘yaratık’ daha var ki, ‘hamamböceği’ kelimesi doğru mu bilemiyorum ama o da Tuba Ünsal. Pek çok kadını incitti, ben onun ilk kurbanı değilim. Birçok evliliğe karıştı, benim içinse asıl mesele televizyon ekranlarında ve röportajlarda oluşturduğu yalanlarla dolu o sahte şovuydu. Ben zor bir boşanma süreci yaşarken sustum, ama o iki farklı babadan iki çocuğu olmasına, iki kez boşanmış olmasına rağmen hâlâ insanların anneliklerine karışıyor. Kendini yılın annesi gibi gösterip beni rezil etmeye çalıştı ama zaman kimin ne olduğunu ortaya koydu. Son derece zararlı, çok kötü alışkanlıkları olan biri. Nasıl sürekli sevgili bulduğunu ve hâlâ insanların ilgisini çekebildiğini anlamıyorum, çünkü gerçekten toksik bir insan. Bir keresinde saçımı çekip bana saldırdı bile. O tam anlamıyla ‘bir hamamböceği" dedi.