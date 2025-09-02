Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çifti boşanıyor!

"Gel Konuşalım" programının sunucularından Ece Erken, çifte yakın kaynaklardan aldığı bilgilere dayanarak, çiftin boşanma aşamasına geldiğini öne sürdü.

YASEMİN ÖZİLHAN İLE İZZET ÖZİLHAN BOŞANIYOR

Doktorlar dizisinde oynadığı Ela rolüyle beğeni toplayan Yasemin Özilhan oyunculuğu bırakarak iş insanı İzzet Özilhan ile evlendi. Çiftin evliliklerinde Emine ve Ela ismini verdikleri iki kızları dünyaya geldi. Zaman zaman ikili arasında ayrılık iddiaları atılsa da Yasemin Özilhan her seferinde iddiaları yalanladı.

Ece Erken, Gel Konuşalım programında Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın boşanmaya karar verdiğini paylaştı. Nur Tuğba'ya ortak arkadaşlarından bilgi geldiğini belirten Ece Erken, Yasemin Özilhan ile sık sık mesajlaştığını ne sorsa hemen cevap verdiğini ancak eski eşinin iş dolayısıyla İzzet Özilhan'a ulaşmak istediğini söylediğinde hiç bir cevap alamadığını belirtti.

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

22 Ocak 1985 Almanya doğumlu Yasemin Özilhan, Koçum Benim dizisinde Eylül karakteriyle oyunculuğa başladı. Aşk Oyunu dizisinde oynadığı Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizisinde oynadığı Ela Altındağ karakteri ile tanınmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Ergene, 16 Temmuz 2011'de iş insanı İzzet Özilhan'la evlendi.

İZZET ÖZİLHAN KİMDİR?

1982 doğumlu İzzet Özilhan, Anadolu Grubu’nun kurucularından olan Tuncay Özilhan’ın oğludur. Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde Hofstra Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans üzerine tamamlayan Özilhan, iş hayatına marka temsilcisi olarak adım attı.