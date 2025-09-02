Boşanma iddiaları sonrası Dilan Çıtak'tan açıklama geldi: Yıllardır yaptığım yanlış seçimlerle vedalaştım

Geçtiğimiz haftalarda 'Dur' ihtarına uymadığı polisin üzerine araç sürerek karakolluk olan Dilan Çıtak, daha sonra babası İbrahim Tatlıses'e kumanda fırlattığı için davalık oldu. Gündemden düşmeyen Dilan Çıtak bu sefer ise son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

DİLAN ÇITAK'TAN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Dilan çıtak sosyal medya hesabından; ''Yıllardır aynı hataların peşinde koşup sonra üzülmezsiniz. Çünkü bu senin seçimin. Yanlış seçimler yalnızca üzer, yıpratır; benliğini, pozitifliğini, mutluluğunu, gülüşünü çalar. Yapman gereken, seçimlerini değiştirmek ve doğruları hayatına dahil etmek. Bu sayede bütün güzelliklerin açığa çıkacak. Seni çirkinleştiren her şeyden uzak dur, seni yeşerten, şeyleri hayatına dahil et. Ben şahsen yıllardır yaptığım yanlış seçimlerle bugün vedalaştım. Şimdi saf ve temiz mutluluk zamanı.'' ifadelerini kullandı. Dilan Çıtak'ın bu paylaşımı bir süredir aralarının açık olduğu eşi Levent Dörter'e gönderme olarak yorumlandı.

DİLAN ÇITAK EŞİNİN SOYADINI SİLDİ

Evliliklerinde kriz olduğu iddiaları gündeme gelen çiftin arasındaki gerilim, Çıtak’ın Instagram profilindeki soyadı değişikliğiyle ortaya çıktı. Çıtak, eşi Levent Dörter’in soyadını profilinden kaldırarak, boşanma dedikodularına neden oldu. Üstelik, Dörter’in de Çıtak’ı sosyal medyadan takip etmeyi bırakması, bu iddiaları güçlendirdi.

BABASI İBRAHİM TATLISES'E KUMANDA FIRLATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'e, kızı Dilan Çıtak'ın geçen yıl Bodrum'dayken kahvaltı sırasında fırlattığı kumanda silah sayıldı. Yaşananlardan sonra Tatlıses'in, önce kızından şikâyetçi olup daha sonra şikâyetini geri çekmesine rağmen olay kamu davasına dönüştü.