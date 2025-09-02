Twilight'ın yıldızı Graham Greene hayatını kaybetti

Sayısız projede yer alan Kanadalı aktör Graham Greene, uzun süren bir hastalık sürecinin ardından dün Toronto’daki bir hastanede hayatını kaybetti. Kurtlarla Dans ve Alacakaranlık filmlerindeki rolleriyle hafızalara kazındı.

GRAHAM GREENE HAYATINI KAYBETTİ

Greene’in menajeri Michael Greene Deadline’a yaptığı açıklamada. “Artık özgürsün. Susan Smith (oyuncunun vefat eden eski menajeri) seni cennetin kapısında karşılıyor,” diye ekledi.

GRAHAM GREENE KİMDİR?

Greene, 22 Haziran 1952’de Ohsweken’de, Six Nations Rezervi’nde doğdu. 1970’lerde Kanada ve İngiltere’de profesyonel tiyatro oyunlarında sahneye çıkıyordu.

Televizyon ekranındaki ilk çıkışı 1979’da The Great Detective adlı Kanada yapımı drama dizisinin bir bölümünde oldu; ilk sinema filmi ise 1983 tarihli Running Brave idi.

Graham Greene; Üçüncü Adam, Zor Tercih, Twilight, Trendeki Adam ve Kurtlarla Dans gibi filmlerde rol aldı.