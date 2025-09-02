Menü Kapat
31°
Twilight'ın yıldızı Graham Greene hayatını kaybetti

Kurtlarla Dans ve Twilight gibi yapımlarda rol alan Oscar adayı oyuncusu Graham Greene 73 yaşında hayatını kaybetti.

Twilight'ın yıldızı Graham Greene hayatını kaybetti
Sayısız projede yer alan Kanadalı aktör Graham Greene, uzun süren bir hastalık sürecinin ardından dün Toronto’daki bir hastanede hayatını kaybetti. Kurtlarla Dans ve Alacakaranlık filmlerindeki rolleriyle hafızalara kazındı.

GRAHAM GREENE HAYATINI KAYBETTİ

Greene’in menajeri Michael Greene Deadline’a yaptığı açıklamada. “Artık özgürsün. Susan Smith (oyuncunun vefat eden eski menajeri) seni cennetin kapısında karşılıyor,” diye ekledi.

Twilight'ın yıldızı Graham Greene hayatını kaybetti

GRAHAM GREENE KİMDİR?

Greene, 22 Haziran 1952’de Ohsweken’de, Six Nations Rezervi’nde doğdu. 1970’lerde ve İngiltere’de profesyonel tiyatro oyunlarında sahneye çıkıyordu.

Twilight'ın yıldızı Graham Greene hayatını kaybetti

Televizyon ekranındaki ilk çıkışı 1979’da The Great Detective adlı Kanada yapımı drama dizisinin bir bölümünde oldu; ilk sinema filmi ise 1983 tarihli Running Brave idi.

Twilight'ın yıldızı Graham Greene hayatını kaybetti

Graham Greene; Üçüncü Adam, Zor Tercih, Twilight, Trendeki Adam ve Kurtlarla Dans gibi filmlerde rol aldı.

