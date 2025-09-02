Ozan Güven'e destek veren Günay Karacaoğlu da projeden ayrıldı

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası alan oyuncu Ozan Güven ile '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinde başrolde yer alacağını açıklayan manken Çağla Şıkel'e tepki yağmasının ardından Güven projeden ayrılmıştı. Ozan Güven ayrılığına tepki gösteren Günay Karacaoğlu da projeden ayrıldı

GÜNAY KARACAOĞLU OZAN GÜVEN'İN AYRILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ, KADRODAN ÇIKTI

Ünlü oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Güven'in 7 Kocalı Hürmüz müzikalinde başrolde oynayacağının duyulması üzerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Oyuncu büyüyen tepkilerin ardından projeden 'kendi isteğiyle' ayrıldığı duyuruldu.

OZAN GÜVEN'İN YERİNE SARP BOZKURT GELDİ

Ozan Güven’in yerine başarılı oyuncu Sarp Bozkurt geldi. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Koreografisini Anadolu Ateşi’nin yaptığı, Dekor Tasarımı Barış Dinçel’e ait olan müzikalde Ozan Güven’in ayrılmak zorunda kalmasına tepki göstererek projeden ayrılan Günay Karacaoğlu’nun yerine de Şeyla Halis katıldı. Sadık Şendil'in yazdığı oyunun kadrosundan kamuoyu baskısı nedeniyle ayrılan Ozan Güven'in yerine başarılı oyuncu Sarp Bozkurt geldi.

Yapımcılığını Mehmet Uslu & Onurcan Taş’ın üstlendiği, Kostüm Tasarımı Başak Özdoğan’a ait “7 Kocalı Hürmüz Müzikali”nin tam kadrosunda; Çağla Şikel, Sarp Bozkurt, Müjdat Gezen Şeyla Halis, Suzan Kardeş, Defne Yalnız, Diren Polatoğulları, Orçun Kaptan, Mehmet Fatih Dokgöz, Bilal Çatalçekiç, Barış Taşkın, Cengiz Gezgin, Ramin Nezir ve Mine Koşan yer alıyor.