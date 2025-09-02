Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Sosyal medyada görüp aldı, hayatı kabusa döndü! Türkiye güzelinin acı tecrübesi

Türkiye'nin güzellik kraliçesi seçilen Nursena Say, kullandığı krem nedeniyle kabusu yaşadı. "Ben yaptım siz yapmayın" diyen Nursena Say, kullandığı ürün nedeniyle güzelliğini kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sosyal medyada görüp aldı, hayatı kabusa döndü! Türkiye güzelinin acı tecrübesi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 10:19

2022 yılında güzellik kraliçesi seçilen Nursena Say, yaşadığı büyük cilt kabusunu ilk kez anlattı. Nursena Say, sosyal medyada gördüğü önerilere kanarak kullandığı ürünlerle hayatını adeta kâbusa çevirdi.

TÜRKİYE GÜZELİ KULLANDIĞI KREM YÜZÜNDEN KABUSU YAŞADI

2022 Türkiye Güzeli Nursena Say, sosyal medyada gördüğü ürünü kullanarak O ürün, Say'ın cildini mahvedip gül hastalığına yakalanmasına neden oldu. Eski güzellik kraliçesi Nursena Say, yaşadığı kabus nedeniyle kadınları da uyardı.

Sosyal medyada görüp aldı, hayatı kabusa döndü! Türkiye güzelinin acı tecrübesi

Say, "Sosyal medyada gördüğünüz, insanların reklam yaparak üzerinizden para kazandığı kliniklerin, cilt bakım ürünleri size iyi gelmeyebilir. Ve cildinizi kurtarılması zor bir hale getirebilir. Doktorunuza danışmadan hiçbir şey yapmayın. Ben yaptım siz yapmayın!" dedi.

Sosyal medyada görüp aldı, hayatı kabusa döndü! Türkiye güzelinin acı tecrübesi

GÜL HASTALIĞI NEDİR?

Gül hastalığı ya da rozasea, oldukça sık görülen bir deri hastalığıdır. Güneş, stres ve bir takım yiyeceklerin tetiklediği bu hastalıkta cilt kızarır, yangılanır ve kızarıklık yayılır.

Sosyal medyada görüp aldı, hayatı kabusa döndü! Türkiye güzelinin acı tecrübesi

NURSENA SAY KİMDİR?

1998 doğumlu Nursena Say, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümünden 2021 yılında mezun oldu. Üniversite öğrenciliği sırasında oyunculuk ve modellik yapan Nursena Say, mimar olarak mezun olduktan sonra bir yıldır da mimar olarak çalışmaktadır.

Sosyal medyada görüp aldı, hayatı kabusa döndü! Türkiye güzelinin acı tecrübesi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörünün paylaşımı başına iş açtı! Mehmet Tan işten çıkarıldığını duyurdu
ETİKETLER
#cilt bakımı
#cilt sağlığı
#Güzellik Kraliçesi
#Nursena Say
#Gül Hastalığı
#Sosyal Medya Tehlikeleri
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.