Sosyal medyada görüp aldı, hayatı kabusa döndü! Türkiye güzelinin acı tecrübesi

2022 yılında güzellik kraliçesi seçilen Nursena Say, yaşadığı büyük cilt kabusunu ilk kez anlattı. Nursena Say, sosyal medyada gördüğü önerilere kanarak kullandığı ürünlerle hayatını adeta kâbusa çevirdi.

TÜRKİYE GÜZELİ KULLANDIĞI KREM YÜZÜNDEN KABUSU YAŞADI

2022 Türkiye Güzeli Nursena Say, sosyal medyada gördüğü ürünü kullanarak O ürün, Say'ın cildini mahvedip gül hastalığına yakalanmasına neden oldu. Eski güzellik kraliçesi Nursena Say, yaşadığı kabus nedeniyle kadınları da uyardı.

Say, "Sosyal medyada gördüğünüz, insanların reklam yaparak üzerinizden para kazandığı kliniklerin, cilt bakım ürünleri size iyi gelmeyebilir. Ve cildinizi kurtarılması zor bir hale getirebilir. Doktorunuza danışmadan hiçbir şey yapmayın. Ben yaptım siz yapmayın!" dedi.

GÜL HASTALIĞI NEDİR?

Gül hastalığı ya da rozasea, oldukça sık görülen bir deri hastalığıdır. Güneş, stres ve bir takım yiyeceklerin tetiklediği bu hastalıkta cilt kızarır, yangılanır ve kızarıklık yayılır.

NURSENA SAY KİMDİR?

1998 doğumlu Nursena Say, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümünden 2021 yılında mezun oldu. Üniversite öğrenciliği sırasında oyunculuk ve modellik yapan Nursena Say, mimar olarak mezun olduktan sonra bir yıldır da mimar olarak çalışmaktadır.