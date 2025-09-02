Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörünün paylaşımı başına iş açtı! Mehmet Tan işten çıkarıldığını duyurdu

Dün Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisindeki yangın sahnesinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ'un yangın sahnesinde dublör kullandığı ortaya çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan, ise bugün işten çıkarıldığını duyurdu.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN DUBLÖRÜNÜN PAYLAŞIMI BAŞINA İŞ AÇTI

Görüntüler sonrası Kıvanç Tatlıtuğ'a yönelik sosyal medyada, "Sahneyi dublörü çekti, parayı Kıvanç Tatlıtuğ aldı" yorumları yapılmıştı.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN DUBLÖRÜ İŞTEN ÇIKARILDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tan, "Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi." dedi.

Bazı kullanıcılar, kamera arkası görüntülerini yayan Mehmet Tan'ı suçlu bulurken, bazıları ise Kıvanç Tatlıtuğ'un eleştiri kaldıramadığını belirtti.