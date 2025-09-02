Menü Kapat
TGRT Haber
31°
 | Dilek Ulusan

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörünün paylaşımı başına iş açtı! Mehmet Tan işten çıkarıldığını duyurdu

Dün Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisindeki bazı sahnelerinde dublörlük yapan Mehmet Tan, kamera arkasından görüntüler paylaşmıştı. Mehmet Tan, bugün yayınladığı videoda ise işten çıkarıldığını duyurdu.

02.09.2025
02.09.2025
saat ikonu 10:09

Dün 'un Aile dizisindeki yangın sahnesinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ'un yangın sahnesinde dublör kullandığı ortaya çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan, ise bugün işten çıkarıldığını duyurdu.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN DUBLÖRÜNÜN PAYLAŞIMI BAŞINA İŞ AÇTI

Görüntüler sonrası Kıvanç Tatlıtuğ'a yönelik sosyal medyada, "Sahneyi dublörü çekti, parayı Kıvanç Tatlıtuğ aldı" yorumları yapılmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörünün paylaşımı başına iş açtı! Mehmet Tan işten çıkarıldığını duyurdu

KIVANÇ TATLITUĞ'UN DUBLÖRÜ İŞTEN ÇIKARILDI

hesabından açıklama yapan Tan, "Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi." dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörünün paylaşımı başına iş açtı! Mehmet Tan işten çıkarıldığını duyurdu

Bazı kullanıcılar, kamera arkası görüntülerini yayan Mehmet Tan'ı suçlu bulurken, bazıları ise Kıvanç Tatlıtuğ'un eleştiri kaldıramadığını belirtti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörünün paylaşımı başına iş açtı! Mehmet Tan işten çıkarıldığını duyurdu
