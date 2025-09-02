Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
31°
Magazin
Avatar
Editor
 Banu İriç

Oyuncu Burcu Binici'nin hastalığı ortaya çıktı! Canlı yayında bir anda bayıldı

Oyuncu Burcu Binici katıldığı canlı yayında bir anda konuşurken bayıldı. Herkesi korkutan oyuncu kendine gelmesinin ardından paylaştığı yazıyla hastalığıyla ilgili açıklama yaptı.

Oyuncu Burcu Binici'nin hastalığı ortaya çıktı! Canlı yayında bir anda bayıldı
39 yaşındaki sevilen oyuncu Burcu Binici katıldığı programda yere yığıldı. Sunucu Melis Hazal Karagöz ile sohbeti esnasında baygınlık geçiren Binici, olduğu yerde düştü.

Oyuncu Burcu Binici'nin hastalığı ortaya çıktı! Canlı yayında bir anda bayıldı

BURCU BİNİCİ'NİN HASTALIĞI NE?

Yayına ara verilmesinin ardından Binici'ye ilk müdahaleyi ekipleri yaptı. Kendine gelen oyuncu sağlık durumuyla ilgili detayları ilk kez paylaştı. Binici bayılma sebebi olarak doğuştan gelen kalp ritim bozukluğu olduğunu söyledi.

Oyuncu Burcu Binici'nin hastalığı ortaya çıktı! Canlı yayında bir anda bayıldı

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şuan durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin" dedi.

Oyuncu Burcu Binici'nin hastalığı ortaya çıktı! Canlı yayında bir anda bayıldı
TGRT Haber
