Oyuncu Burcu Binici'nin hastalığı ortaya çıktı! Canlı yayında bir anda bayıldı

39 yaşındaki sevilen oyuncu Burcu Binici katıldığı programda yere yığıldı. Sunucu Melis Hazal Karagöz ile sohbeti esnasında baygınlık geçiren Binici, olduğu yerde düştü.

BURCU BİNİCİ'NİN HASTALIĞI NE?

Yayına ara verilmesinin ardından Binici'ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Kendine gelen oyuncu sağlık durumuyla ilgili detayları ilk kez paylaştı. Binici bayılma sebebi olarak doğuştan gelen kalp ritim bozukluğu olduğunu söyledi.

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şuan durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin" dedi.