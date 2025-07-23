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 | Dilek Ulusan

Burcu Binici'nin Kenan İmirzalıoğlu itirafı yüzleri gülümsetti! Herkes aynı yorumu yaptı

Oyuncu Burcu Binici katıldığı programda yıllar önce Kenan İmirzalıoğlu ile anısını anlatarak herkesi şaşırttı. Anadolu Ateşi'nde dans ederken gittikleri mekana alınmadıklarını belirten Burcu Binici, Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı jesti ilk kez açıkladı.

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Burcu Binici'nin Kenan İmirzalıoğlu itirafı yüzleri gülümsetti! Herkes aynı yorumu yaptı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 10:42

Dürüye'nin Güğümleri, Aşk Zamanı, Yalan Dolan ve Bir Bulut Olsam gibi yapımlarda rol alan Burcu Binici, katıldığı programda itiraflarıyla dikkat çekti. Yıllar önce 'nun kendisine abilik ettiğini belirten Binici, "Bir sene tüm masraflarımızı ödedi" dedi.

BURCU BİNİCİ'DEN YILLAR SONRA GELEN KENAN İMİRZALIOĞLU İTİRAFI

Yıllar önce Anadolu Ateşi'nde dans ettiği dönemde ünlülerin uğrak mekanına alınmadığı için çok üzüldüğünü ve duruma Kenan İmirzalıoğlu'nun olaya hemen müdahale ettiğini belirten Burcu Binici, anlattığı olayla yüzleri gülümsetti.

Burcu Binici'nin Kenan İmirzalıoğlu itirafı yüzleri gülümsetti! Herkes aynı yorumu yaptı

Burcu Binici; "Bizi o mekana almıyorlardı. Hem yaşımızdan dolayı hem de bir şeyler tüketmediğimiz için kapıdan çeviriyorlardı" diyerek, olaya Kenan İmirzalıoğlu'nun nasıl müdahale ettiğini belirtti.

Burcu Binici'nin Kenan İmirzalıoğlu itirafı yüzleri gülümsetti! Herkes aynı yorumu yaptı

Burcu Binici, mekân sahibinin, İmirzalıoğlu'na; "Ağabey, bunlar dansçı kızlar, hem yaşları küçük hem de bir şey içmiyorlar" dediğini belirtti. Burcu Binici, devamında ise, "Kenan ağabey de bunun üzerine; 'Sen bu kızları içeri alacaksın. Su içseler de, gazoz içseler de sen istediğini yaz' dedi. Biz bir sene boyunca o mekâna gidip sadece gazoz içtik. Bütün konserleri seyrettik ve Kenan ağabey hesabımızı ödedi" dedi.

Burcu Binici'nin Kenan İmirzalıoğlu itirafı yüzleri gülümsetti! Herkes aynı yorumu yaptı

Burcu Binici'nin sözleri sonrası Kenan İmirzalıoğlu'na binlerce yorum yağdı. Kenan İmirzalıoğlu ise uzun bir aradan sonra ekranlara A.B.İ. dizisiyle geri dönüyor. Kenan İmirzalıoğlu için partner arayışları devam ederken, sosyal medyada Esra Bilgiç ismi dolaşmaya başladı.

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