Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Çalhanoğlu İstanbul sokaklarında yürümekte zorlandı

Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'a geldi. Transfer iddialarıyla sık sık gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu ile birlikte öağaza öağaza gezerek alışveriş yaptı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan çift, bir ara yürümekte zorluk çekti.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLE SİNEM ÇALHANOĞLU'DAN İSTANBUL ÇIKARMASI

Mağazaları gezip, alışveriş yapan Hakan Çalhanoğlu, kendisine gösterilen yoğun ilgiye kayıtsız kalmayarak sevenleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Gördüğü ilgiden dolayı bir hayli keyifli olan milli futbolcuya alışveriş sırasında eşi Sinem Çalhanoğlu da eşlik etti.

HAKAN ÇALHANOĞLU GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Sabah'ın haberine göre; Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın radarında olan Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'a geldi. Birkaç gündür adı Fenerbahçe ile anılan Çalhanoğlu'nun Ali Koç’un Inter’le yapacağı görüşmenin sonucunu beklediği öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, yıldız oyuncuyla da birebir temas kurduğu ve transferin detaylarını netleştirmek adına yoğun çaba harcadığı aktarıldı. "Bu işi 48 saatte bitirelim, ben de İtalya’ya dönmeyeyim" dediği belirtilen Hakan, transfer çarşambaya kadar sonuçlanmazsa Inter’in kampına katılarak süreci oradan takip edecek.