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 | Dilek Ulusan

Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Çalhanoğlu İstanbul sokaklarında yürümekte zorlandı

Son dönemde adı önce önce Galatasaray ile daha sonra ise Fenerbahçe anılan futbolcu Hakan Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldi. Alışverişe çıkan çift yoğun ilgiden dolayı İstanbul sokaklarında yürümekte zorlandı.

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Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Çalhanoğlu İstanbul sokaklarında yürümekte zorlandı
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 09:52

Ünlü futbolcu , 'a geldi. iddialarıyla sık sık gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu ile birlikte öağaza öağaza gezerek alışveriş yaptı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan çift, bir ara yürümekte zorluk çekti.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLE SİNEM ÇALHANOĞLU'DAN İSTANBUL ÇIKARMASI

Mağazaları gezip, alışveriş yapan Hakan Çalhanoğlu, kendisine gösterilen yoğun ilgiye kayıtsız kalmayarak sevenleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Gördüğü ilgiden dolayı bir hayli keyifli olan milli futbolcuya alışveriş sırasında eşi Sinem Çalhanoğlu da eşlik etti.

Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Çalhanoğlu İstanbul sokaklarında yürümekte zorlandı

HAKAN ÇALHANOĞLU GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Sabah'ın haberine göre; Hem 'nin hem de 'ın radarında olan Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'a geldi. Birkaç gündür adı Fenerbahçe ile anılan Çalhanoğlu'nun Ali Koç’un Inter’le yapacağı görüşmenin sonucunu beklediği öğrenildi.

Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Çalhanoğlu İstanbul sokaklarında yürümekte zorlandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, yıldız oyuncuyla da birebir temas kurduğu ve transferin detaylarını netleştirmek adına yoğun çaba harcadığı aktarıldı. "Bu işi 48 saatte bitirelim, ben de İtalya’ya dönmeyeyim" dediği belirtilen Hakan, transfer çarşambaya kadar sonuçlanmazsa Inter’in kampına katılarak süreci oradan takip edecek.

ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#hakan çalhanoğlu
#İstanbul
#Fenerbahçe
#Sinem Çalhanoğlu
#Magazin
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