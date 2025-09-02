Ayrılsak da beraberiz! Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın eğlenceli anları

Kocan Kadar Konuş, Celal ile Ceren, Masumlar Apartmanı ve Organize İşler gibi yapımlarda rol alan Ezgi Mola iki yıl önce işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlendi. Çift boşanma haberiyle sevenlerini şaşırttı. Sık sık bir araya gelen çift son olarak ise arkadaşlarının düğününde eğlenirken kameralara yansıdı.

EZGİ MOLA İLE MUSTAFA AKSAKALLI'DAN MUTLULUK POZLARI

Boşanma haberiyle takipçilerini şaşırtan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı çifti ayrılık açıklamasının ardından temmuz ayında oğullarıyla tatile çıkmış ve kameralara mutluluk pozu vermişti. Çift bu kez bir düğünde görüntülendi.

Geçtiğimiz aylarda Ezgi Mola, sürpriz bir paylaşım yaparak boşanma kararını duyurmuştu. Mola, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can’dır. Onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1985 yılında İzmir'de doğan Mustafa Aksakallı, özellikle restoran ve kafe sektöründeki girişimleriyle tanınmaktadır. Türkiye'nin farklı şehirlerinde birçok tanınmış mekânın işletmeciliğini yapmış, günümüzde ise Alaçatı'da ünlü isimlerin sıkça ziyaret ettiği bir mekanın işletmesini sürdürmektedir.