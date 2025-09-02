Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ayrılsak da beraberiz! Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın eğlenceli anları

İki yıllık evliliklerini Haziran ayında noktalayan Mustafa Aksakallı ve Ezgi mola çifti son olarak bir düğünde görüntülendi. Oğulları olan çift sık sık bir araya gelerek kameralara mutluluk pozu veriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ayrılsak da beraberiz! Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın eğlenceli anları
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 15:56

Kocan Kadar Konuş, Celal ile Ceren, Masumlar Apartmanı ve Organize İşler gibi yapımlarda rol alan iki yıl önce işletmeci ile evlendi. Çift haberiyle sevenlerini şaşırttı. Sık sık bir araya gelen çift son olarak ise arkadaşlarının düğününde eğlenirken kameralara yansıdı.

EZGİ MOLA İLE MUSTAFA AKSAKALLI'DAN MUTLULUK POZLARI

Boşanma haberiyle takipçilerini şaşırtan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı çifti ayrılık açıklamasının ardından temmuz ayında oğullarıyla tatile çıkmış ve kameralara mutluluk pozu vermişti. Çift bu kez bir düğünde görüntülendi.

Ayrılsak da beraberiz! Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın eğlenceli anları

Geçtiğimiz aylarda Ezgi Mola, sürpriz bir paylaşım yaparak boşanma kararını duyurmuştu. Mola, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can’dır. Onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrılsak da beraberiz! Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın eğlenceli anları

MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1985 yılında İzmir'de doğan Mustafa Aksakallı, özellikle restoran ve kafe sektöründeki girişimleriyle tanınmaktadır. Türkiye'nin farklı şehirlerinde birçok tanınmış mekânın işletmeciliğini yapmış, günümüzde ise Alaçatı'da ünlü isimlerin sıkça ziyaret ettiği bir mekanın işletmesini sürdürmektedir.

Ayrılsak da beraberiz! Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın eğlenceli anları
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gece gece magazin dünyası karıştı! İspanyol Model Elizabeth Mas, Aslışah Alkoçlar ve Tuba Ünsal'ı yerden yere vurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çifti boşanıyor!
ETİKETLER
#boşanma
#oyuncu
#ezgi mola
#mustafa aksakallı
#Tükiye Sineması
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.