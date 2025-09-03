Kadın dizisinde anne kızı oynadılar! Kübra Süzgün'ün ailesinden Özge Özpirinçci hakkında dolandırıcılık iddiası

2017 yılında yayınlanan Kadın dizisinde rol alan Özge Özpirinçci hakkında eski rol arkadaşı Kübra Süzgün'ün ailesinden dolandırıcılık iddiası geldi.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ HAKKINDA ESKİ ROL ARKADAŞINDAN DOLANDIRICILIK İDDİASI

Geçtiğimiz saatlerde, "Kadın" dizisinde Özge Özpirinçci'nin kızı rolüyle çocuk oyuncu olarak yer alan Kübra Süzgün'e ait olduğu kesin olmayan sosyal medya hesabından çok konuşulacak iddialar ortaya çıktı.

Kübra Süzgün ve ailesinin hesabından paylaşıldığı iddia edilen ilk fotoğrafta direkt olarak aileye sesleniyormuş gibi yansıyan aile, 'Kızımız Kübra Süzgün ve ailesini adliyelerde borsa yaparak bizden 6 yıldır kaçan 'Kadın' dizisinin başrol oyuncusu! Allah senin o başımıza bela ettiğin suç örgütü üyesi Nail Gönenli ile birlikte belanı versin inşallah!' ifadelerini kullandı.

Daha sonra yapılan paylaşımda ise, "Allah sizin belanızı versin inşallah Özge Özpirinçci ve eski menajeri Özlem Günal' ifadelerine yer verildi. Bu paylaşımlar, şu anda çocuk oyuncu Kübra Süzgün'ün hesabında bulunmuyor. İddialarla ilgili oyuncu Özge Özpirinçci'den de bir açıklama gelmedi.