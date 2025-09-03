Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kadın dizisinde anne kızı oynadılar! Kübra Süzgün'ün ailesinden Özge Özpirinçci hakkında dolandırıcılık iddiası

Kadın dizisinde anne ve kızı rolüyle iki sezon birlikte rol alan Özge Özpirinçci ve Kübra Süzgün arasında dolandırıcılık iddiası ortaya çıktı. Kübra Süzgün ve ailesinin Özge Özpirinçci hakkında dolandırıcılık suçlamasında bulunduğu iddia edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kadın dizisinde anne kızı oynadılar! Kübra Süzgün'ün ailesinden Özge Özpirinçci hakkında dolandırıcılık iddiası
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 09:57

2017 yılında yayınlanan Kadın dizisinde rol alan hakkında eski rol arkadaşı Kübra Süzgün'ün ailesinden iddiası geldi.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ HAKKINDA ESKİ ROL ARKADAŞINDAN DOLANDIRICILIK İDDİASI

Geçtiğimiz saatlerde, "Kadın" dizisinde Özge Özpirinçci'nin kızı rolüyle çocuk oyuncu olarak yer alan Kübra Süzgün'e ait olduğu kesin olmayan sosyal medya hesabından çok konuşulacak iddialar ortaya çıktı.

Kadın dizisinde anne kızı oynadılar! Kübra Süzgün'ün ailesinden Özge Özpirinçci hakkında dolandırıcılık iddiası

Kübra Süzgün ve ailesinin hesabından paylaşıldığı edilen ilk fotoğrafta direkt olarak aileye sesleniyormuş gibi yansıyan , 'Kızımız Kübra Süzgün ve ailesini adliyelerde borsa yaparak bizden 6 yıldır kaçan 'Kadın' dizisinin başrol oyuncusu! Allah senin o başımıza bela ettiğin suç örgütü üyesi Nail Gönenli ile birlikte belanı versin inşallah!' ifadelerini kullandı.

Kadın dizisinde anne kızı oynadılar! Kübra Süzgün'ün ailesinden Özge Özpirinçci hakkında dolandırıcılık iddiası

Daha sonra yapılan paylaşımda ise, "Allah sizin belanızı versin inşallah Özge Özpirinçci ve eski menajeri Özlem Günal' ifadelerine yer verildi. Bu paylaşımlar, şu anda çocuk oyuncu Kübra Süzgün'ün hesabında bulunmuyor. İddialarla ilgili oyuncu Özge Özpirinçci'den de bir açıklama gelmedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakan Sabancı 'aldatma yok' dedi, iddialar sosyal medyayı karıştırdı! Jocelyn Chew ilk kez konuştu
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#aile
#iddia
#özge özpirinçci
#menajer
#Kübra Süzgün
#Kadın Dizisi
#Dolandırıcılık Iddiası
#Kübra Süzgün
#Kadın Dizisi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.