Türkan Şoray'dan bir ilk! Yıllar sonra aldatılma itirafı geldi

Usta oyuncu Türkan Şoray, hayatını konu alan kitapta şaşırtıcı itiraflarda bulundu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de Türk sinemasına damga vuran Şoray'ın aldatma itirafı herkesi şaşırttı.

TÜRKAN ŞORAY'DAN ALDATILMA İTİRAFI GELDİ

'Sultan' lakabıyla Türk sinemasına damga vuran Türkan Şoray, son günlerde tatil paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 80 yaşındaki usta oyuncu bu kez özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. Şoray, hayatını konu alan 'Türkan ve Hayat' isimli kitapta aldatılma itirafında bulundu.

Türkan Şoray, "Elbette aldatıldım. Güzel kadın olmak fark etmiyor. Erkekler bir süre sonra evdeki kadını görmemeye başlıyor. Erkeklerin yaradılışında bu var sanırım." dedi.

TÜRKAN ŞORAY'IN SON SAĞLIK DURUMUNU KIZI YAĞMUR ÜNAL DUYURDU

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Türkan Şoray, bir süre sağlık durumuyla sevenlerini endişelendirdi. Türkan Şoray2ın son sağlık durumunu ise kızı Yağmur Ünal verdi ve "Annemin sağlık durumu çok iyi çok şükür. Gayet iyi, en iyi formunda" dedi.

TÜRKAN ŞORAY KAÇ YAŞINDA?

28 Haziran 1945 doğumlu Türkan Şoray, Şoray, oynadığı 222 film ile, dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu ünvanına sahiptir. 1960'larda sinema ile tanışmış, ilk sinema ödülü 1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Acı Hayat filmiyle en başarılı kadın oyuncu ödülünü aldı.

