Rapçi Uzi baskılara dayanamadı! Galatasaray marşında Kerem Aktürkoğlu detayı

Fenerbahçe'nin yeni transferi eski Galatasaray futbolcusu Kerem Aktürkoğlu son günlerin en çok konuşulan isimlerin biri oldu. Açıklamalarıyla zaman zaman eleştiri yağmuruna tutulan Kerem Aktürkoğlu için rapçi Uzi de harekete geçti.

UZİ, KEREM AKTÜRKOĞLU'NU SİLMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Rapçi Uzi, Galatasaray şampiyonluğu için "Şampiyon" adlı marş yazdı ve Galatasaray taraftarı bu marşı çok beğendi. Marşın içinde Galatasaray takımından futbolcuların isimleri, kulübün efsane isimleri ve yöneticiler de yer alıyordu.

Fenerbahçe transferiyle çok konuşulan Kerem Aktürkoğlu'nun da ismi marşın içinde geçince taraftarlardan rapçi Uzi'ye mesaj yağdı. Uzi de açıklamasında "Arkadaşlar ben de malum şahsı şarkıdan çıkarmak istiyorum. Ve bunun için elimden geleni yapıyorum, emin olun" dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU, FENERBAHÇE TRANFERİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Fenerbahçe transferi sonrası açıklama yapan Kerem Aktürkoğlu, "Yoksa kuru hamaset veya başkalarının zorlama yorumlarıyla diğer camialara hakaret gibi bir amacım yok, olamaz da. Ben Fenerbahçe kariyerimde sahada performansımla konuşmak istiyorum. Üstün bir çabayla saha dışı polemiklere çekilmek istendiğimin farkındayım. Ama dün de dediğim gibi bu şerefli camianın bana gösterdiği bu değere karşılığı sahada vermek ve hak ettiği şampiyonlukta en büyük katkı verenlerden biri olmak tek hedefim." dedi.