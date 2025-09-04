Arzu Sabancı'dan Hande Erçel açıklaması geldi

Üç yıldır beraber olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı geçtiğimiz hafta birlikte oldukları tüm fotoğrafları kaldırdı. Ayrılık haberinin yayılmasının ardından Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın yaptığı paylaşım Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlandı. Evlenmelerini istemediği yönünde iddialar ortaya atılırken, Arzu Sabancı'dan ilk açıklama geldi.

HANDE ERÇEL İLE HAKAN SABANCI AYRILIĞI SONRASI ARZU SABANCI'DAN İLK AÇIKLAMA

Arzu Sabancı uzun bir aradan sonra Hande Erçel ile ilgili çıkan haberlere açıklık getirdi ve ''Aradan zaman geçtikten sonra bu açıklama niye? diyebilirsiniz.. Aşağıdaki yazıyı çok önce yazmıştım, ama o sırada çok üzücü bir haber alınca, bu konuyu yazıp dile getirmek istemedim. Şimdi yorumlarda olmadığım biri gösterilmek beni üzdüğü için yazmak istedim" dedi.

Paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirten Arzu Sabancı, "Arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı, Hande fotoları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiç bir bağlantısı da olmadığı için, bu herhalde fark edilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile, ama bu bile yanlış yorumlandı. Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız. Beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışılması üzüyor. Ama bunları yazsam bile herkes inanmak istediğine inanacak, ben yine de kendi gerçeğimi yazarak buradan paylaşmak istedim" dedi.

ARZU SABANCI'NIN PAYLAŞIMI BAŞINA İŞ AÇTI

Tüm bu gelişmelerin ardından oğlunun ilişkisini baştan beri onaylamadığı konuşulan Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır" ifadelerini paylaştı.

HAKAN SABANCI İSE HANDE ERÇEL'İ ALDATTIĞI İDDİALARINI YALANLADI

Ece Erken, Hakan Sabancı'ya ulaştı. Hande Erçel ile ilgili konuşan Hakan Sabancı, "Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil" açıklamasında bulundu.