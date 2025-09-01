Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hakan Sabancı, Hande Erçel ayrılığı sonrası ilk kez konuştu

Oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı aldığı ayrılık kararıyla yakınlarını ve takipçilerini şaşırttı. 3 yıllık ilişki biterken, ayrılıkla ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Hakan Sabancı'dan ayrılık sonrası ilk açıklama geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hakan Sabancı, Hande Erçel ayrılığı sonrası ilk kez konuştu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 11:49

Son olarak İtalya'ya giden çiftin evlilik nedeniyle tartışma yaşadığı ve Türkiye'ye küs olarak geldikleri iddia edildi. Birbirlerini takip eden ancak birlikte olan tüm karelerini kaldıran iki ünlü isimden konuyla ilgili ilk kez konuştu.

HAKAN SABANCI İLK KEZ AYRILIKLA İLGİLİ KONUŞTU

Ece Erken, Hakan Sabancı'ya ulaştı. ile ilgili konuşan Hakan Sabancı, " hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

Hakan Sabancı, Hande Erçel ayrılığı sonrası ilk kez konuştu

HANDE ERÇEL SESSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Barış Arduç ile dizi çekimlerinde olan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde havalimanında görüntülendi. Hakan Sabancı ayrılığı ile sessizliğini koruyan Hande Erçel, muhabirlere sadece gülümsemekle yetindi.

Hakan Sabancı, Hande Erçel ayrılığı sonrası ilk kez konuştu

ARZU SABANCI'NIN HAMLESİ BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

Evlenmeleri beklenen Hande Erçel ile Hakan Sabancı çiftinden yeni bir hamle geldi. Hande Erçel, Hakan Sabancı ile tüm karelerini silerek ayrılık iddialarını güçlendirdi. Çıkan haberler sonrası 'nın paylaşımı ise tepki çekti.

Hakan Sabancı, Hande Erçel ayrılığı sonrası ilk kez konuştu

Tüm bu gelişmelerin ardından oğlunun ilişkisini baştan beri onaylamadığı konuşulan Arzu Sabancı, hesabından "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır" ifadelerini paylaştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güzide Duran ile Fikret Orman nişanlandı mı? Ayrıntı ele verdi
ETİKETLER
#sosyal medya
#ayrılık
#hande erçel
#iddialar
#arzu sabancı
#hakan sabancı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.