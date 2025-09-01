Hakan Sabancı, Hande Erçel ayrılığı sonrası ilk kez konuştu

Son olarak İtalya'ya giden çiftin evlilik nedeniyle tartışma yaşadığı ve Türkiye'ye küs olarak geldikleri iddia edildi. Birbirlerini takip eden ancak birlikte olan tüm karelerini kaldıran iki ünlü isimden Hakan Sabancı konuyla ilgili ilk kez konuştu.

HAKAN SABANCI İLK KEZ AYRILIKLA İLGİLİ KONUŞTU

Ece Erken, Hakan Sabancı'ya ulaştı. Hande Erçel ile ilgili konuşan Hakan Sabancı, "Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

HANDE ERÇEL SESSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Barış Arduç ile dizi çekimlerinde olan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde havalimanında görüntülendi. Hakan Sabancı ayrılığı ile sessizliğini koruyan Hande Erçel, muhabirlere sadece gülümsemekle yetindi.

ARZU SABANCI'NIN HAMLESİ BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

Evlenmeleri beklenen Hande Erçel ile Hakan Sabancı çiftinden yeni bir hamle geldi. Hande Erçel, Hakan Sabancı ile tüm karelerini silerek ayrılık iddialarını güçlendirdi. Çıkan haberler sonrası Arzu Sabancı'nın paylaşımı ise tepki çekti.

Tüm bu gelişmelerin ardından oğlunun ilişkisini baştan beri onaylamadığı konuşulan Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır" ifadelerini paylaştı.