SON DAKİKA!
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Güzide Duran ile Fikret Orman nişanlandı mı? Ayrıntı ele verdi

Uzun süredir devam eden boşanma davasıyla gündem olan emekli manken Güzide Duran, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile ilişkisiyle magazin gündeminden düşmüyor. Çok mutlu olduğunu dile getiren Güzide Duran'ın parmağındaki yüzük ise "Nişanlandılar mı? sorularını beraberinde getirdi.

Güzide Duran ile Fikret Orman nişanlandı mı? Ayrıntı ele verdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 11:14

Birkaç ay önce Beşiktaş'ın eski başkanlarından ile yaşamaya başlayan emekli manken Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy ile sancılı bir süreci geçiriyor.

GÜZİDE DURAN'IN PARMAĞINDAKİ YÜZÜK DİKKAT ÇEKTİ

Güzide Duran'ın boşanma davassı devam ederken, Fikret Orman ile yeni ilişkiye başlaması gündem olurken, özellikle eski eş Adnan Aksoy'un tepkisi de günlerce konuşulmuştu.

Güzide Duran ile Fikret Orman nişanlandı mı? Ayrıntı ele verdi

Güzide Duran, Fikret Orman'la yaşadığı aşkın kendisine neşe ve huzur verdiğini, bu dönemin hayatındaki en güzel süreçlerden biri olduğunu bir kez daha vurgulayarak, çok mutlu olduğunun altını çizdi. Güzide Duran son paylaşımındaki yüzüğü de dikkatlerden kaçmadı. Bazı takipçileri "Acaba nişanlandılar mı?" derken, bazıları ise Güzide Duran'a ait bir olduğunu iddia etti.

Güzide Duran ile Fikret Orman nişanlandı mı? Ayrıntı ele verdi

GÜZİDE DURAN İLE ESKİ EŞİ ADNAN AKSOY ARASINDA SULAR DURULMUYOR

Evlilikleri ‘ihanet’ ve ‘psikolojik şiddet’ iddialarıyla mahkemeye taşınan Güzide Duran ile Adnan Aksoy arasında sular durulmuyor. Güzide Duran'ın Fikret Orman ile görüntülenmesinin ardından, Duran'ın eski eşi Adnan Aksoy, "Hâlâ soyadımı taşıyor. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" dedi. Güzide Duran ise eski eşine cevap vererek adeta ateş püskürdü.

Güzide Duran ile Fikret Orman nişanlandı mı? Ayrıntı ele verdi
ETİKETLER
#boşanma
#takı
#ilişki
#fikret orman
#Güzide Duran
#Adnan Aksoy
#Magazin
