Güzide Duran ile Fikret Orman nişanlandı mı? Ayrıntı ele verdi

Birkaç ay önce Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile ilişki yaşamaya başlayan emekli manken Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy ile sancılı bir boşanma süreci geçiriyor.

GÜZİDE DURAN'IN PARMAĞINDAKİ YÜZÜK DİKKAT ÇEKTİ

Güzide Duran'ın boşanma davassı devam ederken, Fikret Orman ile yeni ilişkiye başlaması gündem olurken, özellikle eski eş Adnan Aksoy'un tepkisi de günlerce konuşulmuştu.

Güzide Duran, Fikret Orman'la yaşadığı aşkın kendisine neşe ve huzur verdiğini, bu dönemin hayatındaki en güzel süreçlerden biri olduğunu bir kez daha vurgulayarak, çok mutlu olduğunun altını çizdi. Güzide Duran son paylaşımındaki yüzüğü de dikkatlerden kaçmadı. Bazı takipçileri "Acaba nişanlandılar mı?" derken, bazıları ise Güzide Duran'a ait bir takı olduğunu iddia etti.

GÜZİDE DURAN İLE ESKİ EŞİ ADNAN AKSOY ARASINDA SULAR DURULMUYOR

Evlilikleri ‘ihanet’ ve ‘psikolojik şiddet’ iddialarıyla mahkemeye taşınan Güzide Duran ile Adnan Aksoy arasında sular durulmuyor. Güzide Duran'ın Fikret Orman ile görüntülenmesinin ardından, Duran'ın eski eşi Adnan Aksoy, "Hâlâ soyadımı taşıyor. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" dedi. Güzide Duran ise eski eşine cevap vererek adeta ateş püskürdü.