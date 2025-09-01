Zara'nın zayıflama sırrı 'pes' dedirtti! Sabun diyetinin detayları ortaya çıktı

49 yaşındaki şarkıcı Zara, son aylarda verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Sık sık zayıflama döneminde yediği yiyeceklerini paylaşan şarkıcı, son konserinde itirafıyla 'pes' dedirtti.

ŞARKICI ZARA DİYETİNİN PÜF NOKTALARINI PAYLAŞTI

Diyet süreci hakkında bilgi veren şarkıcı Zara, "Önce yağlarımla önce savaştım, farklı sporlar denedim, danslar ettim, onlarca farklı diyet deneyimledim, aç kaldım. Ben bu kadar çılgınca uğraşırken psikolojime sonsuz katkısı olan "Zara kilo almış, Zeyna’ya dönmüş" seslerini duydum. En sonunda yoruldum. Bu konuda bilgilendikçe artık yağlarla savaşmamayı, sadece onları yanlış metabolizma seçimlerimle biriktirdiğimi öğrendim. Bu konuda bilgilendikçe artık yağlarla savaşmamayı, sadece onları yanlış metabolizma seçimlerimle biriktirdiğimi öğrendim" dedi.

Sık sık yediği öğünleri paylaşan Zara, sabah kahvaltısında 5 zeytin, bir kaç dilim salatalık ve iki yumurta yediğini de belirtmişti.

Zara'nın diyet listesinde bugüne kadar olmayan, eşine benzerine rastlanmayan bir ayrıntı daha paylaştı. Mersin'in Gülnar ilçesinde verdiği konserde diyet sırrını paylaşan Zara, "Ellerimi yıkadığım sabunun bile yağsız olduğu bir 90 gün geçirdim" diyerek dinleyicilerini şaşırttı.

Görünen o ki Zara, yağ konusunda öylesine hassas bir diyet uygulamış ki kullandığı sabunun bile yağsız olanını tercih etmiş.