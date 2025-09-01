Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Zara'nın zayıflama sırrı 'pes' dedirtti! Sabun diyetinin detayları ortaya çıktı

Son aylarda verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı Zara, bu süreçteki tüm püf noktaları takipçileriyle paylaştı.16 kilo veren Zara, yağlarına savaş açtığını ve sabun diyeti yaptığını paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zara'nın zayıflama sırrı 'pes' dedirtti! Sabun diyetinin detayları ortaya çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 10:49

49 yaşındaki şarkıcı , son aylarda verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Sık sık zayıflama döneminde yediği yiyeceklerini paylaşan şarkıcı, son konserinde itirafıyla 'pes' dedirtti.

ŞARKICI ZARA DİYETİNİN PÜF NOKTALARINI PAYLAŞTI

süreci hakkında bilgi veren şarkıcı Zara, "Önce yağlarımla önce savaştım, farklı sporlar denedim, danslar ettim, onlarca farklı diyet deneyimledim, aç kaldım. Ben bu kadar çılgınca uğraşırken psikolojime sonsuz katkısı olan "Zara kilo almış, Zeyna’ya dönmüş" seslerini duydum. En sonunda yoruldum. Bu konuda bilgilendikçe artık yağlarla savaşmamayı, sadece onları yanlış seçimlerimle biriktirdiğimi öğrendim. Bu konuda bilgilendikçe artık yağlarla savaşmamayı, sadece onları yanlış metabolizma seçimlerimle biriktirdiğimi öğrendim" dedi.

Zara'nın zayıflama sırrı 'pes' dedirtti! Sabun diyetinin detayları ortaya çıktı

Sık sık yediği öğünleri paylaşan Zara, sabah kahvaltısında 5 zeytin, bir kaç dilim salatalık ve iki yumurta yediğini de belirtmişti.

Zara'nın zayıflama sırrı 'pes' dedirtti! Sabun diyetinin detayları ortaya çıktı

Zara'nın diyet listesinde bugüne kadar olmayan, eşine benzerine rastlanmayan bir ayrıntı daha paylaştı. Mersin'in Gülnar ilçesinde verdiği konserde diyet sırrını paylaşan Zara, "Ellerimi yıkadığım sabunun bile yağsız olduğu bir 90 gün geçirdim" diyerek dinleyicilerini şaşırttı.

Zara'nın zayıflama sırrı 'pes' dedirtti! Sabun diyetinin detayları ortaya çıktı

Görünen o ki Zara, yağ konusunda öylesine hassas bir diyet uygulamış ki kullandığı sabunun bile yağsız olanını tercih etmiş.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Edis ile Berrak Tüzünataç'ın samimi halleri takipçilerini ikiye böldü
ETİKETLER
#Sağlık
#zara
#diyet
#metabolizma
#Kilo Alma
#Sabun
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.