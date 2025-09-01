Edis ile Berrak Tüzünataç'ın samimi halleri takipçilerini ikiye böldü

Pop müziğinin sevilen ismi Edis ile oyuncu Berrak Tüzünataç dün akşam arkadaşlarıyla beraber tekne keyif yaptı. Samimi halleriyle dikkat çeken iki ismin arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddia edildi.

EDİS VE BERRAK TÜZÜNATAÇ'IN KAFA KARIŞTIRAN HALLERİ

Davetlere beraber katılan ve yaz aylarında sık sık birlikte görüntülenen Edis ile Berrak Tüzünataç yakın arkadaş olduklarını da her röportajlarında belirtiyor.

Pop müziğin sevilen ismi Edis ile ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç dün teknede geçirdikleri keyifli anları, sosyal medyada paylaştı.

Berrak Tüzünataç, 'Yeni ay ritüeli' diyerek Edis'i etiketleyerek yaptığı paylaşımla gündem oldu. Berrak Tüzünataç ile Edis'in samimi halleri takipçilerini ikiye böldü.

Kimileri iki ismin yakın arkadaş olduğunu savunurken, bazıları ise ikilinin bu kadar samimi olmasının ardından arkadaşlıklarının aşka dönüştüğünü iddia etti.