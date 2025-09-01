Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Edis ile Berrak Tüzünataç'ın samimi halleri takipçilerini ikiye böldü

Sık sık yan yana görüntülenen şarkıcı Edis ile oyuncu Berrak Tüzünataç'ın teknede görüntüleri takipçilerini ikiye böldü. Kimileri iki ismin çok iyi dost olduğunu belirtirken, bazıları ise "Yeni bir aşk mı doğuyor?" dedi.

Edis ile Berrak Tüzünataç'ın samimi halleri takipçilerini ikiye böldü
Pop müziğinin sevilen ismi ile oyuncu dün akşam arkadaşlarıyla beraber tekne keyif yaptı. Samimi halleriyle dikkat çeken iki ismin arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddia edildi.

EDİS VE BERRAK TÜZÜNATAÇ'IN KAFA KARIŞTIRAN HALLERİ

Davetlere beraber katılan ve yaz aylarında sık sık birlikte görüntülenen Edis ile Berrak Tüzünataç yakın arkadaş olduklarını da her röportajlarında belirtiyor.

Edis ile Berrak Tüzünataç'ın samimi halleri takipçilerini ikiye böldü

Pop müziğin sevilen ismi Edis ile ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç dün teknede geçirdikleri keyifli anları, sosyal medyada paylaştı.

Edis ile Berrak Tüzünataç'ın samimi halleri takipçilerini ikiye böldü

Berrak Tüzünataç, 'Yeni ay ritüeli' diyerek Edis'i etiketleyerek yaptığı paylaşımla gündem oldu. Berrak Tüzünataç ile Edis'in samimi halleri takipçilerini ikiye böldü.

Edis ile Berrak Tüzünataç'ın samimi halleri takipçilerini ikiye böldü

Kimileri iki ismin yakın arkadaş olduğunu savunurken, bazıları ise ikilinin bu kadar samimi olmasının ardından arkadaşlıklarının aşka dönüştüğünü iddia etti.

