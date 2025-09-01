Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Kıvanç Tatlıtuğ, ateş yakmak için bile dublör kullandı! Milyonlar kazanan oyuncuya eleştiri yağdı

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un yangın sahnesinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu sahnede Kıvanç Tatlıtuğ'un dublör kullanmasına ise eleştiri yağdı. Sosyal medya kullanıcıları bölüm balına milyonlar kazanan Kıvanç Tatlıtuğ'un çakmağı bile yakmamasına yorum yağdı.

Son Aile dizisinde izleyici karşısına çıkan , dizisindeki yangın sahnesiyle çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncunun dublörü Mehmet Tan, o sahnenin kamera arkasını yayınladı.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN DUBLÖRÜ HER ŞEYİ İFŞA ETTİ

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı Aile dizisinin aylar sonra kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Dizilerde bölüm başı milyonlar alan, Türkiye'nin en çok kazanan oyuncularından biir olan Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olduğu 'Aile' dizisinin final bölümünde dublör kulandığı ortaya çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ, ateş yakmak için bile dublör kullandı! Milyonlar kazanan oyuncuya eleştiri yağdı

Videoyu Kıvanç'ın dublörlüğünü yapan Mehmet Tan paylaştı ve bu sahneye sosyal medyada eleştiri yağdı. Kıvanç Tatlıtuğ'un yangın sahnesinde dublörü kullanmasına da eleştiri yağdı. Başrol oyuncularının sakatlanmaması için kullanılan dublör sıklıkla tercih edilir. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ'un çok aksiyon sahnesi barındırmayan olayda dahi dublör kullanmasına yorum yağdı.

Kıvanç Tatlıtuğ, ateş yakmak için bile dublör kullandı! Milyonlar kazanan oyuncuya eleştiri yağdı

Yurt dışında birçok sanatçı hatta Türkiye'de de geçtiğimiz günlerde 'nin dublör kullanmak istememesi ve sahnesi soncu hastaneye kaldırılması örnek gösterildi.

ARAS BULUT İYNEMLİ SETTE KAZA GEÇİRMİŞTİ

Deha' dizisinde 'Devran' karakteriyle rol alan oyuncu Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz haftalarda sette geçirdiği bir kaza sonucu ayağını burkmuş ve apar topar ameliyata alınmıştı. Ünlü ismin son hali ortaya çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ, ateş yakmak için bile dublör kullandı! Milyonlar kazanan oyuncuya eleştiri yağdı
TGRT Haber
