Kurtlar Vadisi Memati tarlada çalışıyor! Irgat oldu

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi’nde “Memati Baş” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gürkan Uygun, yıllar sonra farklı bir görüntüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Oyuncunun tarlada çalışırken çekilen kareleri, dizinin unutulmaz sahnelerini hatırlatan yorumlara yol açtı.

FINDIK TARLALARINDA EMEK VERDİ

Kocaali’de fındık hasadına katılan Gürkan Uygun’un samimi halleri, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Ünlü oyuncunun iş kıyafetleriyle, elinde sepetle çalıştığı fotoğraflar, sosyal medyada “Memati ırgat oldu” yorumlarıyla gündem olurken, doğal ve mütevazı tavırları takdir topladı.