 Dilek Ulusan

Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu! İki yeni oyuncu yapıma dahil oldu

Başrolünde Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Uzak Şehir'in yeni sezon yayın tarihi belli olurken, diziye 2 yeni oyuncu dahil oldu.

Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu! İki yeni oyuncu yapıma dahil oldu
26.08.2025
26.08.2025
saat ikonu 09:26

Pazartesi akşamları yayınlanan dizisi geçtiğimiz sezona damga vuran yapımlardan biri oldu. çekimleri başlayan Uzak Şehir dizisi 15 Eylül'de yayın hayatına başlarken diziye 2 yeni katıldı.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ BAŞLIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uzak Şehir dün İstanbul'da sete çıktı. Çekimleri Mardin'de devam edecek dizinin ekrana ne zaman döneceği belli oldu. Uzak Şehir dizisi 15 Eylül Pazartesi günü ekranda olacak.

Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu! İki yeni oyuncu yapıma dahil oldu

UZAK ŞEHİR DİZİSİNE 2 YENİ OYUNCU DAHİL OLDU

Dizide ayrılıkların yanı sıra yeni oyuncular da dahil olacak. Yeni sezonda yine nefes kesecek olayların yaşanacağı diziye yeni gelecek oyuncular arasında Banu Fotocan ile Özge Erdem de yer alıyor.

Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu! İki yeni oyuncu yapıma dahil oldu

BANU FOTOCAN KİMDİR?

1971 doğumlu Banu Fotocan, Herkes Kendi Evinde, Alfabetik Düşler (Kısa Film), Saklı Yüzler, Taş Yastık, Halka ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol aldı.

Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu! İki yeni oyuncu yapıma dahil oldu

ÖZGE ERDEM KİMDİR?

Oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik de yapan Özge Erdem, son olarak Netflix’te yayınlanan Pera Palas’ta Gece Yarısı (2022) dizisinde ve Ferzan Özpetek’in İstanbul Üçlemesi (2023) filminde oynadı.

Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu! İki yeni oyuncu yapıma dahil oldu

