TGRT Haber
Benim Sayfam
27°
 Dilek Ulusan

Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan'ın Ukraynalı spikerle göz teması kurmamak için gösterdiği çaba hakkında konuştu

Geçtiğimiz aylarda oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının ardından kulüp televizyonuna verdiği röportajda göz teması kurmayan Arda Turan, tavırlarıyla sosyal medyayı sallamıştı. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ilk kez o röportaj hakkında konuştu.

Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan'ın Ukraynalı spikerle göz teması kurmamak için gösterdiği çaba hakkında konuştu
Teknik Direktörü , geçtiğimiz aylarda meydana gelen karşılaşması sonrası kulüp televizyonuna verdiği röportajdaki tavırlarıyla sosyal medyayı salladı. Arda Turan, Ukraynalı medya direktörü Daria Bondar Savina ile göz teması kurmamak için büyük çaba sarf ederken, eşi ise o video hakkında ilk kez konuştu.

ARDA TURAN, UKRAYNALI SPİKERLE GÖZ TEMEASI KURMAMAK İÇİN HER YOLU DENEDİ

24 yaşındaki Ukraynalı muhabirle ayakta sohbet eden Arda Turan'ın, boyunca göz temasından kaçınması dikkatlerden kaçmadı. Arda Turan'ın halleri sosyal medyayı sallarken, birçok kişi, ünlü ismin bu tavırlarını eşi Aslıhan Doğan Turan'a yordu.

Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan'ın Ukraynalı spikerle göz teması kurmamak için gösterdiği çaba hakkında konuştu

ASLIHAN DOĞAN TURAN AYLAR SONRA, ARDA TURAN'IN GÜNDEM OLAN RÖPORTAJI HAKKINDA KONUŞTU

Gündem olan görüntülerin ardından Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, sessizliğini bozdu. Konuya dair gelen soruyu cevaplayan Aslıhan Doğan Turan, "Çok tatlı bir bayan, ben de tanıdım. Kendisinin oyuncusuyla evli, inşallah ayıp olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan'ın Ukraynalı spikerle göz teması kurmamak için gösterdiği çaba hakkında konuştu

Arda Turan'la bu konuda konuşup konuşmadığı sorulduğunda ise, "Konuşmadım, komik çünkü. Niye konuşayım?" diyerek gülümseten bir cevap verdi.

Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan'ın Ukraynalı spikerle göz teması kurmamak için gösterdiği çaba hakkında konuştu
TGRT Haber
