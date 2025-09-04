Menü Kapat
 Dilek Ulusan

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani hayatını kaybetti

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti. Şirketi Armani grup, moda devinin ölümünün ilişkin açıklama yaptı.



GİRİŞ:
04.09.2025
16:46

04.09.2025
04.09.2025
16:46

İtalyan tasarımcısı Giorgio Armani'nin hayatı kaybettiği açıklandı. 91 yaşında hayatını kaybeden Armani'nin kendi adını taşıyan şirketi yılda yaklaşık 2,3 milyar euro ciro yapıyordu.

GIORGIO ARMANIHAYATINI KAYBETTİ

Şirketi Armani Grubu, İtalyan tasarımcının, ailesinin yanında hayatını kaybettiğini belirtti ve "Bu şirkette her zaman bir aile parçası gibi hissettik. Bugün, derin bir duygu ile, bu aileyi vizyon, tutku ve adanmışlıkla kuran ve büyüten kişinin bıraktığı boşluğu hissediyoruz, ancak tam da onun ruhu ile, her zaman Armani ile birlikte çalışan çalışanlar ve aile üyeleri olarak, onun kurduğu şeyi korumaya ve şirketini saygı, sorumluluk ve sevgi ile onun anısına devam ettirmeye kararlıyız" dedi.

GIORGIO ARMANI KİMDİR?

Giorgio Armani, 1975 yılında kendi adını taşıyan moda evi kuran iş insanı, arasında haute couture, konfeksiyon ürünleri, ayak giyimi, gözlük, kuyum, kozmetik ürünleri, kol saatleri ve giyim aksesuarlarıyla tüm dünyada ses getirdi.

