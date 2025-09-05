Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay boşanma haberlerine inat el ele

Savaşçı dizisinde tanışan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay çifti 2022 yılında ve evlendi geçtiğimiz yıl kızlarını kucaklarına aldı. Çiftin son dönemde aralarının açıldığı ve boşanmaya karar verdikleri iddia edildi. İddiaları yalanlayan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay Kırgızistan'daki etkinliğe el ele katıldı ve mutluluk pozu verdi.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY İLE BERK OKTAY KIRGIZİSTAN'DA EL ELE

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay çifti, T.C Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik bakanlığı işbirliği ile Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te kültür faaliyetlerini güçlendirmek amacı ile düzenlenen“ Türk Sinema Günleri “ etkinliğine katıldı. Haklarında boşanma iddiaları çıkan çift, mutluluk pozu verdi.

Geçtiğimiz günlerde Berk Oktay'ın meslektaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Yıldız Çağrı Atiksoy eşini takipten çıkmış iddiaları güçlendirmişti. İkili daha sonra birlikte "Mutlu aile pozu" vererek iddiaların önüne geçmişti.

Olayın ardından ise Hemen ardından ise manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti evli bir oyuncudan tacize uğradığını belirterek, söz konusu kişinin Berk Oktay olduğunu iddia etmişti.