Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay boşanma haberlerine inat el ele

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti boşanma iddialarının aksine Türkiye ve Kırgızistan arasındaki kültür faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Türk Sinema Günleri'ne katıldı. El ele alana gelen Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, aşk pozlarını da sosyal medyadan paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay boşanma haberlerine inat el ele
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 10:24

Savaşçı dizisinde tanışan ile çifti 2022 yılında ve evlendi geçtiğimiz yıl kızlarını kucaklarına aldı. Çiftin son dönemde aralarının açıldığı ve boşanmaya karar verdikleri iddia edildi. İddiaları yalanlayan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay 'daki etkinliğe el ele katıldı ve mutluluk pozu verdi.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY İLE BERK OKTAY KIRGIZİSTAN'DA EL ELE

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay çifti, T.C Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik bakanlığı işbirliği ile Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te kültür faaliyetlerini güçlendirmek amacı ile düzenlenen“ Türk Sinema Günleri “ etkinliğine katıldı. Haklarında boşanma iddiaları çıkan çift, mutluluk pozu verdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay boşanma haberlerine inat el ele

Geçtiğimiz günlerde Berk Oktay'ın meslektaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Yıldız Çağrı Atiksoy eşini takipten çıkmış iddiaları güçlendirmişti. İkili daha sonra birlikte "Mutlu aile pozu" vererek iddiaların önüne geçmişti.

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay boşanma haberlerine inat el ele

Olayın ardından ise Hemen ardından ise manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti evli bir oyuncudan tacize uğradığını belirterek, söz konusu kişinin Berk Oktay olduğunu iddia etmişti.

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay boşanma haberlerine inat el ele
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Giorgio Armani’nin ardından geriye 12.1 Milyar dolarlık servet kaldı! Miras kime gidecek?
ETİKETLER
#kırgızistan
#berk oktay
#türk sineması
#yıldız çağrı atiksoy
#Boşanma İddiaları
#Gülsim Ali
#Tuğçe Aral
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.