TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Aleyna Tilki, Justin Bieber'ın kendisini nasıl takip ettiğini anlattı

Aleyna Tilki, konuk olduğu programda küçük yaşlardan itibaren sahnelerde olmanın kendisini çok yorduğunu anlatırken, herkesin merak ettiği bir olayı da ilk kez anlattı. Aleyna Tilki, Justin Bieber ile sosyal medyadan takipleşmesinin detaylarını da paylaştı.

Aleyna Tilki, Justin Bieber'ın kendisini nasıl takip ettiğini anlattı
"Cevapsız Çınlama" şarkısıyla kariyerine başlayan , kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Küçük yaşta sahneye çıkmaya başlayan sanatçı, hem kariyer yolculuğunu hem de ile takipleşme sürecini anlattı.

ALEYNA TİLKİ, JUSTIN BIEBER İLE TAKİPLEŞME SÜRECİNİ ANLATTI

Orkun Işıtmak'ın kanalına konuk olan Aleyna Tilki, "Ben albümümü çıkarmadan önce arkadaşımla bir şeyler konuşuyorduk. Dedi ki Justin çok iyi hissetmiyormuş gibi bir şey söyledi. Ben de içimden şey dedim onu en iyi anlayacak insanlardan biri benim dedim ve Kırlar şarkımı ona göndermeye karar verdim. Türkçe bir şarkı gönderdim, şarkıyı beğendi ve beni etti." ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki, Justin Bieber'ın kendisini nasıl takip ettiğini anlattı

Aleyna Tilki, küçük yaşta şöhret olmanın sadece psikolojik değil, fiziksel bedellerini de ödediğini söyledi. Yoğun sahne programları ve aralıksız çalışmaların sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Tilki, "Günde 17 saat çalışıyordum. Bir gün bedenim tamamen kitlendi, kas spazmı geçirdim. Kolum kalkmıyor, bacağım zor hareket ediyordu. Dinlenmek istediğimde 'hazırlan, devam et' dediler. O an vücudumun artık alarm verdiğini hissettim." diyerek yaşadığı zorlukları anlattı.

Aleyna Tilki, Justin Bieber'ın kendisini nasıl takip ettiğini anlattı
