Aleyna Tilki, Justin Bieber'ın kendisini nasıl takip ettiğini anlattı

"Cevapsız Çınlama" şarkısıyla kariyerine başlayan Aleyna Tilki, kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Küçük yaşta sahneye çıkmaya başlayan sanatçı, hem kariyer yolculuğunu hem de Justin Bieber ile takipleşme sürecini anlattı.

ALEYNA TİLKİ, JUSTIN BIEBER İLE TAKİPLEŞME SÜRECİNİ ANLATTI

Orkun Işıtmak'ın Youtube kanalına konuk olan Aleyna Tilki, "Ben albümümü çıkarmadan önce arkadaşımla bir şeyler konuşuyorduk. Dedi ki Justin çok iyi hissetmiyormuş gibi bir şey söyledi. Ben de içimden şey dedim onu en iyi anlayacak insanlardan biri benim dedim ve Kırlar şarkımı ona göndermeye karar verdim. Türkçe bir şarkı gönderdim, şarkıyı beğendi ve beni takip etti." ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki, küçük yaşta şöhret olmanın sadece psikolojik değil, fiziksel bedellerini de ödediğini söyledi. Yoğun sahne programları ve aralıksız çalışmaların sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Tilki, "Günde 17 saat çalışıyordum. Bir gün bedenim tamamen kitlendi, kas spazmı geçirdim. Kolum kalkmıyor, bacağım zor hareket ediyordu. Dinlenmek istediğimde 'hazırlan, devam et' dediler. O an vücudumun artık alarm verdiğini hissettim." diyerek yaşadığı zorlukları anlattı.