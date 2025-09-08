Yazar Ayşe Kulin'in acı günü! Eşi Engin Baraz hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde 84 yaşına basan yazar Ayşe Kulin, bugün sosyal medya hesabından eşi Engin Baraz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

AYŞE KULİN'İN EŞİ ENGİN BARAZ HAYATINI KAYBETTİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayşe Kulin, "1985’den beri can yoldaşım, hayat arkadaşım , sevgili Engin’imi kaybettim. Ona kavuşana kadar acımın tarifi yok. Nurlar ışıklar içinde uyusun. Ayşe K" notunu düştü.

AYŞE KULİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

26 Ağustos 1941 doğumlu Ayşe Kulin, Türkiye'de çok okunan kitaplar arasına girmiş ve birçok ödülde layık görülmüştür. Adı: Aylin kitabı ile büyük ün kazanan Ayşe Kulin'in birçok öykü ve kitabı senaryolaştırılıp beyazperdeye aktarıldı.