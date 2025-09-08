Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük'ün acı günü! Babası Mehmet Yürük hayatını kaybetti

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Mehmet Yürük'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük'ün acı günü! Babası Mehmet Yürük hayatını kaybetti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 10:48

2000'li yıllara damga vuran Hepsi grubuyla ünlenen Yasemin Yürük, bu kez kariyeriyle değil, yaşadığı büyük kayıpla gündeme geldi. Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Mehmet Yürük'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

YASEMİN YÜRÜK'ÜN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Yasemin Yürük yaptığı paylaşımda, "Babamız Mehmet Yürük'ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz." dedi.

Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük'ün acı günü! Babası Mehmet Yürük hayatını kaybetti

YASEMİN YÜRÜK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

21 Eylül 1986 doğumlu Yasemin Yürük, ortaokul ve liseyi Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nde okudu. 2000'li yıllarda 4 kişiden oluşan Hepsi grubuyla popülerlik kazandı. Şimdilerde müzikle ilgili herhangi bir şey yapmayan Yasemin Yürük, spor hocalığı yapıyor.

Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük'ün acı günü! Babası Mehmet Yürük hayatını kaybetti
