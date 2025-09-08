Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük'ün acı günü! Babası Mehmet Yürük hayatını kaybetti

2000'li yıllara damga vuran Hepsi grubuyla ünlenen Yasemin Yürük, bu kez müzik kariyeriyle değil, yaşadığı büyük kayıpla gündeme geldi. Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Mehmet Yürük'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

YASEMİN YÜRÜK'ÜN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Yasemin Yürük yaptığı paylaşımda, "Babamız Mehmet Yürük'ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz." dedi.

YASEMİN YÜRÜK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

21 Eylül 1986 doğumlu Yasemin Yürük, ortaokul ve liseyi Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nde okudu. 2000'li yıllarda 4 kişiden oluşan Hepsi grubuyla popülerlik kazandı. Şimdilerde müzikle ilgili herhangi bir şey yapmayan Yasemin Yürük, spor hocalığı yapıyor.