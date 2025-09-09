Gattuso’dan Gazze'deki soykırıma sert tepki! Maç sonrası İsrailli futbolcuya haddini bildirdi

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda İtalya, deplasmanda İsrail ile karşılaştı. Ağların 9 kez sarsıldığı maçı İtalya 5-4 kazanırken karşılaşmaya Gennaro Gattuso damga vurdu. Maçtan önce yaptığı konuşmada İsrail'in, Filistin'deki soykırımına tepki gösteren Gattuso maç sonrası kendisine dalaşan İsrail Milli Takımı oyuncusu Dor Turgeman'a da haddini bildirdi. Gattuso'nun, kendisine eliyle sahadan çıkmasını işaret eden aynı anda da söylenen Turgeman'a "Çeneni kapat" diye bağırdığı ve oyuncunun üstüne yürüdüğü görüldü.

"İSRAİL İLE OYNUYOR OLUŞUMUZ ÜZÜCÜ"

Maç önü yaptığı konuşmada Gattuso, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımına değinerek "İsrail ile maç oynuyor oluşumuz bile üzücü, ben barış yanlısı bir adamım. Ben barış adamıyım ve en kötüsü sivillerin ve çocukların çektikleri acıları görmek. Bizim grubumuzda olmaları bizim için büyük bir şanssızlıktı. Ama durum böyle, biz buradayız ve inanılmaz bir şey oluyor. Bunlar acı şeylerdir. Daha fazlasını söyleyemem" ifadelerini kullandı.

