Editor
Editor
 Selahattin Demirel

Türkiye'den Avustralya'daki terör saldırısına kınama! Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Türkiye, Avustralya’nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Terörün her türü ve tezahürüne karşı mücadele" vurgusu yapıldı.

Türkiye'den Avustralya'daki terör saldırısına kınama! Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı
Haber Merkezi
GİRİŞ:
14.12.2025
18:05
GÜNCELLEME:
14.12.2025
18:07

’nın şehrindeki plajda Yahudilerin bayramı Hanuka kutlaması yapıldığı sırada 12 kişinin hayatını kaybetmesine, 29 kişinin yaralanmasına neden olan silahlı saldırı tarafından kınandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada her türlü teröre karşı ilkeli duruş ve bu küresel tehdide karşı iş birliğine bağlılık mesajı verildi.

"KÜRESEL TEHDİTLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİNE BAĞLILIĞIMIZI YİNELİYORUZ"

Bakanlığın açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

"Avustralya’nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün (14 Aralık) gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede iş birliğine bağlılığımızı yineliyoruz."

#Türkiye
#sidney
#terör saldırısı
#avustralya
#Hanuka
#Gündem
