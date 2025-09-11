Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Orta Doğu'da sular durulmuyor! Katar'dan İsrail'e misilleme mesajı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, ABD medyasına açıklamalarda bulundu. Al-Thani, yaptığı açıklamada, başkent Doha'daki İsrail saldırısının "devlet terörü" olduğunu belirtti. Öte yandan başbakan, "Bölgeden bir cevap gelecek. Bu cevap şu anda bölgedeki diğer ortaklarla istişare ve değerlendirme aşamasında" ifadelerine yer verdi.

Orta Doğu'da sular durulmuyor! Katar'dan İsrail'e misilleme mesajı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 11:47

Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, 'in başkent 'ya gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili ABD medyasına açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sert bir dille eleştiren Al-Thani, "Biz medeni insanlarla muhatap olduğumuzu düşünüyorduk. Biz başkalarıyla bu şekilde ilişki kuruyoruz. Ve Netanyahu'nun yaptığı eylem, bunu tarif edemem ama bu vahşi bir eylemdir" ifadelerine yer verdi.

İsrail saldırısının Gazze Şeridi'ndeki esirler için umutları öldürdüğüne vurgu yapan Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, "Saldırı sabahı esirlerden birinin ailesiyle görüşüyordum. Onlar bu arabuluculuğuna bel bağlamış durumda, başka hiçbir umutları yok. Bence Netanyahu'nun dün yaptığı şey, o esirler için kalan son umudu da yok etti" diye konuştu.

Başkent Doha'daki saldırının "devlet terörü" olduğunu söyleyen Katar Başbakanı Al-Thani, "Böyle bir eylem karşısında ne kadar öfkeli olduğumuzu anlatacak kelime bulamıyorum. İhanete uğradık" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da sular durulmuyor! Katar'dan İsrail'e misilleme mesajı

"NETANYAHU'NUN ZAMANIMIZI BOŞA HARCADIĞINI FARK ETTİM"

Hamaslı yetkililerin durumuna ilişkin bilgi vermeyen Al-Thani, "Şu ana kadar resmi bir açıklama yok. Başka kayıp olup olmadığını belirlemeye çalışıyoruz. Durumu çok tehlikede olan Katarlılar var" şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun "her türlü istikrar ve barış şansını sabote ettiğini" kaydeden Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, "Son birkaç haftadır tüm süreci tekrar gözden geçiriyorum, Netanyahu'nun zamanımızı boşa harcadığını fark ettim. Hiçbir konuda ciddi değildi" diyerek, son görüşmeleri "anlamsız" olarak nitelendirdi.

Katar'ın gelecekte yapılacak ateşkes görüşmelerine katılımını yeniden gözden geçirdiğini söyleyen Başbakan Al-Thani, ABD hükümetiyle nasıl ilerleyebilecekleri konusunda "çok detaylı bir görüşme" yürüttüklerini söyledi.

Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, "ABD'li yetkililerle sürekli irtibat halindeyim ve şu anda ne gibi adımlar atılabileceğini değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi. Katar başbakanı, ABD'nin "birçok kez" kendilerine destek verdiğini aktardı.

Orta Doğu'da sular durulmuyor! Katar'dan İsrail'e misilleme mesajı

"BÖLGEDEN BİR CEVAP GELECEK"

Doha'daki saldırı için İsrail'e verilecek cevaba ilişkin konuşan Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, "Bölgeden bir cevap gelecek. Bu cevap şu anda bölgedeki diğer ortaklarla istişare ve değerlendirme aşamasında" dedi.

Al-Thani, önümüzdeki günlerde Doha'da bir Arap-İslam zirvesi düzenleneceğini ve katılımcıların bir eylem planı belirleyeceklerini söyledi. Katar başbakanı, ülkesinin diğer bölgesel ortaklardan belirli bir şekilde tepki göstermelerini talep etmeyeceğini ifade ederek, "Bölgeden toplu bir tepki gelmeli. İsrail'i bu zorbalığı sürdürmekten caydıracak anlamlı bir şey olmasını umuyoruz" şeklinde konuştu.

Orta Doğu'da sular durulmuyor! Katar'dan İsrail'e misilleme mesajı

İSRAİL, KATAR'IN KALBİNE SALDIRISI

İsrail ordusu salı günü Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkesi görüşen müzakere heyetini hedef almıştı. Saldırıda 1'i Katarlı güvenlik gücü, 5'i Hamas üyesi olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden saldırının ardından yapılan açıklamada, "Bugün Hamas'ın üst düzey liderlerine karşı gerçekleştirilen operasyon, tamamen bağımsız bir İsrail operasyonudur. İsrail tarafından başlatıldı ve yürütüldü. Tüm sorumluluğu alıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani de ateşkes müzakerelerini yürüten bir ülkede müzakerecileri öldürmeye çalışmanın etik dışı ve haince olduğunu belirtmiş, "ABD'li yetkililer, saldırı başladıktan 10 dakika sonra Katar'ı konusunda uyardı" açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a derhal saldırıyı Katarlı yetkililere bildirme talimatı verdiğini aktarmış, "Ancak maalesef, saldırıyı durdurmak için çok geçti. Katar'ı ABD'nin güçlü bir müttefiki ve dostu olarak görüyorum ve saldırının gerçekleştiği yer konusunda çok üzgünüm" demişti. İsrail basını, Doha saldırısının 10 İsrail savaş uçağı ile 10 dakika içinde gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

